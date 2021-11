Juanma Castaño y Miki Nadal fueron los ganadores de MasterChef Celebrity, y el periodista deportivo no solo dio que hablar por el gran concurso realizado, sino también por lo ocurrido durante la gala final, a la que acudieron sus padres y su novia Helena Condis. De hecho, era la primera vez que la también periodista deportiva conocía a sus suegros en persona, un momento especial que el asturiano dinamitó con una de sus frases.

«Voy a ganar MasterChef y me voy a casar», fue la bomba que soltó el director y presentador de El Partidazo de Cope, desvelando sus intenciones de dar el ‘sí, quiero’ a la catalana, algo que ella no esperaba viendo la cara que se le quedó cuando escuchó eso. «¡Menudo notición!», comentaba Samantha Vallejo Nájera al escucharlo. “Te digo una cosa, Juanma. Yo me casé, salí en el ¡Hola!, cuatro páginas, pa’ na”, le decía Miki Nadal.

«Vienes aquí y sales casado. ¿Y el año que viene bautizo? ¡Vamos, por favor!», diría poco después Juanma. Poco después, cuando llegaba el momento de conocer que tanto Juanma como Miki eran los ganadores, el periodista y su chica hablaron sobre eso. «¿Qué vas a hacer, te vas a casar con Miki?», le preguntaba Helena. «No dije con quién, igual me tengo que casar con Miki. Pero eso mejor lo hablamos tú y yo», le respondía Castaño.

Una Helena Condis que conoció a los padres de Juanma por primera vez en MasterChef. «Se habrán conocido, supongo. Se habrán dicho ‘Hola, soy Helena’, ‘Hola, soy Tere’», comentaba Castaño en tono irónico. «Lo que nos llevamos es un chef a casa», dijo la periodista, mientras hablaba con su suegra ante la cámara. «Una sorpresa brutal», ha asegurado la madre del comentarista deportivo, que no confiaba nada en su hijo cuando le llamaron para participar en el programa.