He encontrado las deportivas Adidas tipo New Balance que recomiendan los podólogos: las uso para todo

Cada vez más personas se dan cuenta de que no todas las zapatillas sirven para pasar muchas horas de pie, caminar a diario o encadenar jornadas largas sin que los pies se resientan. Aunque durante años la elección del calzado deportivo ha estado muy ligada a la moda, los podólogos llevan tiempo insistiendo en la importancia de fijarse en otros detalles menos visibles pero mucho más relevantes, y estas Adidas tipo New Balance cumplen con creces.

Amortiguación correcta, buena sujeción del talón, espacio suficiente para los dedos y una pisada estable son algunos de los aspectos que más valoran los especialistas cuando recomiendan unas deportivas para el día a día. No se trata solo de evitar molestias puntuales, sino de prevenir dolores que con el tiempo pueden acabar afectando a rodillas, caderas o espalda, especialmente en personas que caminan mucho o pasan muchas horas de pie. Es por eso que están ganando protagonismo modelos que recuerdan a las clásicas zapatillas de correr de los años noventa y es aquí donde entran en juego las Adidas Response CL, ahora rebajadas en la we oficial de la marca, donde se pueden comprar por 65 euros (anque quedan pocas tallas).

No son unas zapatillas médicas ni están pensadas para tratar patologías concretas, pero su diseño parte de la base de ofrecer una pisada cómoda y estable durante muchas horas. Uno de los puntos que más destacan los que las usan a diario es la sensación de descanso que proporcionan incluso después de largas caminatas. La entresuela acolchada ayuda a suavizar el impacto al apoyar el pie, algo especialmente apreciado en superficies duras como el asfalto o las aceras de ciudad. A esto se suma una estructura que recoge bien el talón, un detalle que los podólogos suelen señalar como clave para reducir sobrecargas innecesarias. Además, la parte superior combina malla transpirable con refuerzos, lo que permite que el pie respire sin perder firmeza.

Las Adidas que recomiendan los podólogos

Otro aspecto que juega a favor de este modelo es su estética discreta y reconocible, muy en la línea de las zapatillas clásicas que llevan décadas funcionando bien. Esto hace que muchas personas las integren sin problema en su rutina diaria, desde ir a trabajar hasta salir a dar un paseo largo o hacer recados durante horas. Los especialistas, eso sí, recuerdan que no existe una zapatilla universal válida para todo el mundo. Cada pie es diferente y factores como el peso, la forma de pisar o la presencia de dolencias previas influyen mucho en la elección ideal.

Aun así, modelos como las Adidas Response CL encajan bien dentro de lo que los podólogos consideran una buena opción general para uso diario, pues hablamos de unas zapatillas con amortiguación equilibrada, sin excesos, con una estructura que acompaña el movimiento natural del pie y evita tensiones innecesarias. En un momento en el que cada vez se camina más y se pasa menos tiempo sentado, elegir bien el calzado es fundamental y estas Adidas que recuerdan a las clásicas New Balance cumplen con creces.