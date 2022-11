Tarde para la reconciliación y la nostalgia en el Camp Nou. Gerard Piqué, más de dos décadas vistiendo la camiseta azulgrana, se la pondrá por última vez en el encuentro frente al Almería, correspondiente a la jornada 13 de la Liga Santander. Más sucesos paranormales en medio del momento extraño que sigue viviendo el Barcelona: uno de sus símbolos, el quinto jugador con más partidos en la historia del club, dirá adiós en pleno mes de noviembre. Dejando a un lado emociones y posibles lágrimas, el liderato provisional está al alcance de la mano, ya que el Real Madrid no juega hasta el lunes con el Rayo Vallecano.

El nulo protagonismo de Piqué en su decimoquinta temporada en el primer equipo del Barça ha desembocado en una retirada a tiempo. Y eso siempre es mejor que una derrota. En las oficinas del Barcelona lo despiden con palabras elogiosas, consecuentes con uno de los jugadores más importantes en la historia del club, mientras aprietan el puño de alegría por debajo de la mesa. El dinero que se va a ahorrar Joan Laporta es maná caído del cielo, casi la quinta palanca del año.

Pese a declive reciente, es de justicia que el Camp Nou rinda una gran despedida a Piqué y así lo ha pedido Xavi Hernández en la previa del encuentro. A buen seguro que así lo hará la afición culé con un hombre que levantó 30 títulos con el Barça y ganó alguno más de carácter oficioso, como el último gol en el histórico 2-6 en el Bernabéu. Cuando Piqué cuelgue las botas, ya solo quedará Busquets del Barça más glorioso, y posiblemente no por mucho tiempo. No se despide a un jugador, se despide a toda una época. Piqué recibirá lo que no disfrutó Messi.

El peor visitante de la Liga

En el plano puramente deportivo, el Barça está a un solo punto del Real Madrid tras el pinchazo blanco ante el Girona y puede recuperar el primer puesto, aunque solo sea durante 48 horas. Dejando a un lado las pesadillas europeas, cuenta tres victorias consecutivas en Liga desde que sucumbió en el Clásico.

La gran duda en la alineación es si Piqué será titular o deberá esperar a su despedida desde el banquillo, opción que gana fuerza tras las recuperaciones de Eric García y Andreas Christensen. En cuanto al Almería, es el peor visitante de toda la Liga con un solo punto en seis salidas y su balance es aún peor en el Camp Nou: pleno de ocho derrotas, 27 goles en contra y solo dos a favor. Llega como una víctima muy propicia, quizá demasiado…