Hansi Flick baja el suflé: «Sólo estamos en el cuarto partido y esto puede cambiar rápidamente»

Hansi Flick compareció en rueda de prensa tras la goleada del Barcelona contra el Valladolid (7-0) en el partido de la jornada 4 de la Liga EA Sports. El entrenador alemán ha llevado a su nuevo equipo a hacer un pleno que le coloca aún más líder a la espera de lo que hagan Real Madrid y Atlético, que a priori serán sus rivales por el título.

«El equipo lo ha dado todo desde el principio. Tenemos que estar al 100% desde que el árbitro pita hasta el final», comenzó Flick. «El objetivo era ganar los cuatro partidos antes del parón, con lo cual objetivo alcanzado. La afición parece que lo ha entendido. Estoy muy contento, el equipo también, los jugadores están jugando muy bien. Cuando salimos a comer o a cenar y los aficionados se nos acercan son siempre muy amables conmigo y eso nos aporta muchísima energía. Eso es lo que percibo en el equipo. Hay buen ambiente, actuamos como una familia y eso me hace feliz», aseguró.

«Cuando ves como la afición en el estadio vibra con esta victoria porque ha pasado algo especial, el equipo va a tener más ganas. La intensidad no ha bajado en ningún momento y eso es bueno. Eso es lo que hace que la afición se sienta orgullosa del equipo. Venimos a hacer el mejor rendimiento y eso se percibe», añadió.

«Me hace sentir orgulloso, pero únicamente estamos en el cuarto partido y esto puede cambiar rápidamente. Obviamente, estoy contento de que la afición esté satisfecha, es uno de los objetivos, pero tenemos que seguir y hay una senda larga hasta el final de la temporada. Después de cuatro victorias, los jugadores se van a sus selecciones con más confianza. Cuando vuelvan tendrán que centrarse en el Barça», advirtió Flick.

Flick no quiere relajación

«Antes de la pretemporada ya lo habíamos analizado todo. De arriba a abajo. También tengo que dar las gracias a Deco porque ha traído a muchísimos expertos. También al equipo médico. Es casi un hito, me atrevo a decir. Eso empodera muchísimo a los jugadores, saber que están en buenas manos y que pueden rendir los 90 minutos. Estamos bien preparados y ya tenemos 12 puntos. No está mal, pero en el fútbol las cosas pasan muy rápido y pueden cambiar rápidamente también», dijo, avisando de que de momento no han logrado nada una vez más.

«Es un proceso. Empezó la pretemporada, lo planificamos todo y cuando te viene una nueva idea sobre cómo a jugar al fútbol viene muy bien ganar. Creer en lo que queremos hacer es importante. A veces apretamos mucho, después nos replegamos. No es fácil, pero lo están haciendo muy bien. Los jugadores que tenemos son muy buenos, están respondiendo. Hoy, por ejemplo, hemos visto un gol detrás de otro y me gustaría que todos los días fuesen como hoy», alabó.

«Estamos muy satisfechos con el rendimiento en el campo. A mí también me gusta que haya conexión con la afición, equipo, directiva… Si lo hacemos bien en el campo esa sensación también se traslada a las gradas y viceversa. Después la gente se va a casa y dice ‘hemos visto a nuestros ídolos jugando bien’. Es importante porque algún día vamos a necesitar su apoyo y seguro que nos lo van a dar», vaticinó.

«Conozco a Dani Olmo muy bien desde el Leipzig y en el mediocampo es increíble lo que hace con el balón. Aporta un equilibrio ideal entre posesión de balón, ataque… Es genial tenerle, por no hablar de la transición entre defensa y ataque. También tenemos a Fermín López, que es un jugador excelente y que puede ocupar ambas posiciones», comentó sobre Dani Olmo, autor del sexto gol del Barcelona