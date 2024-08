El Barcelona le hace un siete al Valladolid.

El Barcelona goleó, vapuleó y avasalló al Valladolid en una tarde plácida para los de Hansi Flick. El conjunto azulgrana llevó a cabo uno de los mejores partidos de los últimos años con un Raphinha estelar, que anotó un espectacular hat trick y repartió dos asistencias. Pero por espectacular también lo fue Lewandowski, Dani Olmo y Lamine Yamal, que volvieron loca a la defensa del conjunto vallisoletano. Jornada 4 y los culés ya le sacan siete puntos al Real Madrid, que debe ganar sí o sí este domingo al Betis. 7-0 para irse al parón de selecciones líderes y con unas sensaciones inmejorables.

Hansi Flick salía con todo ante el Valladolid. O mejor dicho salía con todo lo que tenía. En defensa, con sus cuatro únicos jugadores del primer equipo: Koundé y Balde en los laterales y Cubarsí e Iñigo Martínez en el centro de la zaga. Casadó hacía de Marc Bernal tras su grave lesión y Dani Olmo de Ferran Torres. El resto, los mismos que ante el Rayo Vallecano.

Y la primera ocasión a favor de los culés no tardó en llegar. Minuto 4 y entre Lewandowski y Dani Olmo tuvieron en sus botas el primer gol. El polaco la tuvo en primera instancia desde dentro del área tras un gran centro de Lamine Yamal y en el rechace, el balón quedó a bocajarro para Olmo, pero este envió el esférico al travesaño. El Valladolid se salvaba.

Pero el asedio no frenaba y el Barcelona, como viene demostrando en este inicio de temporada, estaba siendo un filón contra la portería visitante. En el minuto 9, el árbitro le anuló -con total razón- un gol a Dani Olmo por fuera de juego. Raphinha disparó desde fuera del área, pero Hein dejó el balón muerto en el área. Ahí apareció el ex del Leipzig para enviarlo al fondo de la red, pero había salido en fuera de juego. Los de Pezzolano se volvían a salvar y no habían llegado todavía al 10′ de encuentro.

Pero el Barcelona ya no iba a perdonar más. A la tercera fue a la vencida. En el minuto 19, una combinación espectacular entre Cubarsí y Raphinha acabó con gol del brasileño para abrir el marcador y poner el 1-0 con total merecimiento. El central español filtró por encima de la defensa vallisoletana, el brasileño llevó a cabo un gran control orientado y con la punta adelantó a su equipo.

Vendaval del Barcelona

Pero el vendaval no iba a quedar ahí. Lewandowski hizo el 2-0 cinco minutos más tarde otra vez presentándose solo ante Hein. El polaco recibió un pase similar al de Cubarsí en el primer gol, pero esta vez por parte de Lamine Yamal. El español, desde el costado derecho, le dejó ante la portería y el ‘9’ no perdonó con su pierna izquierda. 2-0 en el 24′ y partido prácticamente sentenciado.

Por si no era poca la diferencia entre el Barcelona y el Valladolid, la renta quedó ampliada en el descuento de la primera parte. Koundé se estrenó como goleador haciendo el 3-0 a la salida de un córner en una primera parte literalmente perfecta de los locales. Poco tenía que ajustar Hansi Flick en el descanso.

Una segunda parte mejor que la primera

Y es que el inicio de la segunda mitas fue casi mejor que toda la primera parte. Y no era fácil de superar los primeros 45 minutos. El Barcelona salió sin piedad y como si el resultado no fuese de 3-0 a su favor. Entre Lewandowski, Raphinha, Lamine Yamal y Olmo volvieron loca a la defensa del Valladolid. Pasaban los minutos y las ocasiones se sucedían, pero sin que llegase el cuarto.

Nada más cumplirse la hora de partido, Hansi Flick comenzó a mover el banquillo y dio descanso a sus jugadores. Triple cambio de una tacada. Entraban Sergi Domínguez, que debutaba, Eric García y Fermín López y se retiraban Cubarsí, Casadó y Pedri.

Cuatro minutos después de los cambios, Raphinha, tras varios rechaces dentro del área, hizo el segundo de su cuenta particular y el cuarto de la tarde de su equipo. Por si el 3-0 no era suficiente, el brasileño amplió un poco más la diferencia. Por si acaso, por lo que pudiera suceder… Aunque estaba claro que el Valladolid no remontaba esto ni en cuatro tardes más, para qué engañar…

Hat trick de Raphinha

Pero Raphinha no iba a conformarse todavía. El brasileño hizo un hat trick a la salida de un córner del Valladolid. Sí, del Valladolid. El Barcelona, de la mano de Lamine Yamal, salió a la contra. El chaval galopó, siguió galopando, regateó y cuando él quiso asistió a ‘Rapha’ para dejarle otra vez solo ante Hein y este hacer el 5-0. Hat trick y MVP del partido. Aunque para ser sinceros podría haberlo sido cualquiera de los cuatro de arriba, porque vaya partido de todos. El conjunto azulgrana, desde ya, presenta candidatura a esta Liga.

Dani Olmo, que venía intentándolo en todo el partido, hizo el 6-0 en el minuto 82 de partido. Felicidad plena y absoluta en Can Barça. Pero seguía sin ser suficiente. Tres minutos más tarde, Ferran Torres, que había entrado pocos minutos antes, hizo el 7-0 de la tarde tras una gran asistencia de Raphinha. Una goleada histórica, la mayor desde hacía seis años.