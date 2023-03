Hugo Guillamón fue el jugador del Valencia encargado de atender a los medios de comunicación tras la derrota de los de Baraja en el Camp Nou frente al Barcelona. Los valencianistas se quejaron de un penalti en los minutos finales que no le señalaron y el jugador fue claro sobre lo que le dijo Alberola Rojas.

Sensaciones

«La sensación que queda es de que podíamos haber sacado más de aquí. Es un campo muy complicado, pero creo que el equipo ha hecho un gran esfuerzo. El gol nos ha hecho el partido cuesta arriba, pero no hemos perdido la cara al partido y hemos tenido opciones para rascar un punto.»

El penalti no pitado

«Sí, es una jugada en el lateral del área, me da la sensación de que lo iba a pitar, ha decidido que no, pero para eso está el VAR. Me han dicho que le pisa, que hay contacto, el árbitro mismo lo dice. Al final no lo ha pitado, así que ya nos tocará que nos lo piten.»

Penalti del Barça

«El mío no lo he visto, sí que es verdad que me da en la mano, pero creo que la tengo pegada. Lo ha pitado demasiado rápido, la sensación es que lo ha visto muy claro. Si el VAR lo ha visto y no lo ha pitado es que no era penalti.»

Crecimiento del equipo

«Sí, es la sensación que tenemos. Hemos cambiado el chip`, al final es lo que tenemos que hacer, dar un paso adelante todos y salir de esta situación cuanto antes. Estamos jugando bien y tenemos que pensar en el próximo partido».