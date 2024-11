Guardiola se autolesiona la cara tras el último ridículo del City

Pep Guardiola acabó desesperado con el sexto pinchazo consecutivo del Manchester City, este en Champions League y en forma de empate contra un equipo de talla menor como el Feyenoord, que empató un 3-0 en el Etihad en apenas 14 minutos. Esta remontada de los holandeses acabó con el entrenador español, recién renovado con el campeón de Inglaterra, rasgándose la cara y la cabeza con sus uñas.

Aunque el arañazo más llamativo en su nariz ya lo tenía desde antes del partido, Guardiola acabó con la parte inferior de la cabeza totalmente magullada y llena de rayas rojas. Luego, aclaró ante los medios de comunicación que se había autolesionado tras acabar el encuentro en su estadio, por lo que la bronca en el vestuario tuvo que ser de época.

«Me lo he hecho con los dedos, con las uñas. Quería hacerme daño», explicó Guardiola con una sonrisa inquietante en su cara antes de abandonar corriendo la sala de prensa del Etihad. Y es que el catalán está viviendo sus momentos más complicados con el City desde que cogió al conjunto de la Premier League en 2017 y ya se están volviendo habituales este tipo de cosas que tanto llaman la atención.

‘I want to harm myself’ 👀 Pep asked about the cuts on his nose and head pic.twitter.com/VQVCQ9brzy

