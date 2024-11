Las tres prioridades de Guardiola: renovar a Haaland y Rodri y fichar a Florian Wirtz

Pep Guardiola acaba de firmar su renovación con el Manchester City hasta 2027, pero el técnico puso tres condiciones antes de dar el sí al club ‘citizen’: asegurar la continuidad de Haaland y Rodri y fichar a Florian Wirtz, el mediapunta alemán que también está en la órbita del Real Madrid para el próximo verano.

Así lo reveló Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones: «Una de las condiciones que ha puesto Guardiola para renovar, además de ser el mejor pagado del mundo, es quitarle al Real Madrid a un jugador que interesaba a Ancelotti». «Lo tiene encarrilado, si es que no lo tiene hecho ya, y es Florian Wirtz, del Bayer Leverkusen», concluyó el director de OKDIARIO ante la atenta mirada de los tertulianos.

La renovación de Guardiola con el Manchester City pilló con el pie cambiado a todo el mundo. Desde el entorno del entrenador de Sampedor se había deslizado que el ciclo de Pep en el Etihad finalizaría el próximo mes de junio pero al final el ex entrenador del Barcelona decidió ampliar su vinculación con el City hasta junio de 2027.

“Firmé porque sentí que debía quedarme», aseguró Guardiola tras firmar su renovación, pero matizó que no es un cheque en blanco: «Sé que si los resultados no acompañan, no estaré dos años aquí. Lo que hemos hecho en los últimos años justifica esta renovación, pero debemos hacerlo de nuevo. Rendir o habrá cambios, es la misma norma para mí y para los jugadores”. Además, Pep explicó por qué esa extensión de contrato no por un año más sino hasta junio de 2027: “No quiero que cada temporada, en octubre o noviembre, se hable de mi último año. Es mejor para todos, para el club y los jugadores, tener claridad sobre mi futuro”.

La sorpresa de Guardiola

La renovación de Guardiola, además de mantenerle en lo más alto del escalafón mundial de entrenadores por salario, lleva aparejada otras tres condiciones que el entrenador español ha puesto al Manchester City para ampliar su matrimonio: renovar a Haaland y Rodri y fichar a Florian Wirtz, el mediapunta alemán del Bayer Leverkusen que también pretende el Real Madrid.

Haaland y Rodri forman, junto al central Ruben Días, la columna vertebral del Manchester City de Guardiola. El delantero noruego, que no para de batir récords goleadores, negocia desde hace meses su renovación con el club citizen que le podría convertir en el jugador mejor pagado de toda la Premier. El único elemento de la discordia entre su agente, Rafaela Pimenta, y el City está en la cláusula liberatoria que Haaland insiste en mantener y que el club quiere borrar de su contrato.

También encarrilada parece la renovación de Rodri Hernández, flamante y polémico ganador del Balón de Oro, que tiene sobre la mesa una propuesta de renovación del Manchester City para mejorar notablemente su salario y colocarle en el segundo escalafón de la plantilla sólo por detrás de Haaland. Rodri tenía la esperanza de cumplir su sueño de vestir de blanco algún día, pero su inoportuna lesión de cruzado y sus 30 años le alejan del Real Madrid para siempre. O eso parece.

Más cerca del Real Madrid llegó a estar el verano pasado Florian Wirtz, la joven estrella del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. El club blanco sigue al mediapunta alemán desde que tenía 18 años y una lesión también de cruzado paró su proyección. Ahora, aquella lesión es pasado y Wirtz ha sido el mejor futbolista de la última Bundesliga e internacional con galones en la Alemania de Nagelsmann.

Wirtz quiere jugar en el Real Madrid pero el club blanco no tiene nada claro que su fichaje sea una prioridad, porque se maneja en una zona del campo que en el equipo blanco ocupan futbolistas como Bellingham, Brahim o Güler y no pueden jugar todos. Por eso la irrupción de Guardiola en este escenario podría resultar decisiva para inclinar la balanza y convencer a Florian Wirtz de que acepte la oferta, que será suculenta en lo económico, del Manchester City.