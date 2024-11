Florian Wirtz no es objetivo del Real Madrid

No, Florian Wirtz no entra en los planes del Real Madrid para reforzar el centro del campo la próxima temporada. El jugador del Bayer Leverkusen no está en la agenda de la entidad madridista, que en estos momentos no se plantea realizar ningún tipo de operación por internacional alemán. A pesar de que su nombre se ha vinculado, y se vinculará, con los blancos para el futuro, la realidad es que desde la dirección deportiva no encaja.

Y no encaja porque desde el Real Madrid consideran que la posición que ocupa Wirtz ya está más que cubierta en el club blanco. Arda Güler es el hombre a ocupar la posición del alemán en la entidad madridista. Y es que, el germano es un centrocampista ofensivo que se desenvuelve tanto de interior como de mediapunta, territorio del turco en el futuro.

Por lo tanto, en el Real Madrid consideran que la figura de un jugador como Wirtz, al que nadie pone en duda su calidad dentro de Valdebebas, no tendría sitio en el club blanco, ya que su papel está bien cubierto en estos momentos. Por ello, este verano, a pesar de que entraría en su último año de contrato, ya que finaliza en 2026, desde la entidad madridista no se plantean hacer ningún tipo de ofensiva por el alemán.

No interesa nadie del Leverkusen

Además de Wirtz, otros jugadores del Bayer Leverkusen también han sido vinculados con el Real Madrid. Por ejemplo, Jonathan Tah. El central tampoco entra en los planes del club blanco para el futuro. De hecho, como contó OKDIARIO, por el único que realmente sí están interesados es por Xabi Alonso, su entrenador. Los primeros acercamientos para que se haga cargo de la entidad madridista la próxima temporada ya se han producido.

Por lo tanto, mirando al verano, el Real Madrid tiene trazado perfectamente su plan. Los blancos apostarán por reforzar el equipo con dos jugadores que llegarán libres, que no gratis, ya que ambos cobrarán una importante prima de fichaje, como son Alexander-Arnold y Alphonso Davies.

Tanto el inglés como el canadiense no están por la labor de renovar sus respectivos contratos tanto con el Liverpool como con el Bayern. En la entidad madridista están convencidos de que se mantendrán firmes en su decisión y podrán fichar a dos jugadores que serán mucho más que dos laterales.

Desde el club también están seguros de que de hacerse con ambos jugadores las incorporaciones serán muy limitadas. Sólo un central en caso de que aparezca una oportunidad de mercado y en este invierno no se encuentre un zaguero que cumpla con los requisitos. Y es que, tanto Davies como Arnold son laterales, pero también pueden jugar en el centro del campo.