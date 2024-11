El Real Madrid entiende a Arda Güler

El Real Madrid entienden a la perfección el malestar de Arda Güler con su situación. La comprensión en la cúpula con el enfado del turco es total. Todas las partes coinciden en que está teniendo muchos menos minutos de los esperados y, también se puede decir, de los deseados. Por ello, cuando el talentoso futbolista les ha hecho saber su intención de buscar una cesión que le garantice minutos en este mercado de invierno le comprenden. Nadie dentro de Valdebebas quiere que haga las maletas, obviamente, pero sí comprenden el malestar.

Como contó OKDIARIO, Arda Güler le hizo saber al club que quería salir en el mercado de invierno. En el Real Madrid no quieren que esto suceda, ya que la plantilla madridista se debilitaría, pero también hay voces dentro de Valdebebas que creen que si su situación no va a variar, algo que mientras esté Ancelotti en el banquillo tiene pocas opciones de cambiar en un corto espacio de tiempo, a lo mejor no estaría mal que saliese a un club que le permitiese tener más minutos. «Si aquí no va a jugar, que lo haga en otro sitio», aseguran. Novias no le faltan.

Por lo tanto, se puede decir que Güler cuenta con el apoyo del club blanco. Los dirigentes de la entidad madridista consideran que debería tener más minutos de lo que le está dando Carlo Ancelotti. Sin ir más lejos, esta temporada sólo ha gozado de tres titularidades, ante Valladolid, Espanyol y Real Sociedad. En el resto de partidos ha jugado pocos minutos.

Y es que, Güler suma 307 minutos en lo que va de temporada. Ante Osasuna, en el último partido que han disputado los madridistas hasta la fecha, jugó un cuarto de hora, pero volvió a llamar la atención que con el partido encarrilado y Lucas Vázquez lesionado, el italiano se decantase por Modric y no por el turco. Es decir, se ha pasado más tiempo en las bandas de los campos calentando junto a su inseparable Endrick. Una situación que le ha terminado de agotar.

Una explicación que lo complicaron todo

Arda Güler no entiende absolutamente nada y considera que con Ancelotti como entrenador en estos momentos va a tener muy pocas opciones de tener los minutos que considera que se merece. Algo que ya hizo saber al entrenador del Real Madrid. El turco entró dentro del despacho de Carletto para preguntarle por una situación que no ha variado en los últimos meses.

Diferente es la realidad que vive con Turquía, donde sí disfruta de minutos y protagonismo. En los cuatro partidos que ha disputado el combinado otomano en esta temporada. Arda Güler ha sido titular en todos los encuentros, ha completado dos partidos, ha marcado un gol y ha dado una asistencia. Unos números muy diferentes a los que tiene en el Real Madrid.

Ahora, vuelve a defender a su país en los encuentros contra Gales y Montenegro, lo que le permitirá volver a disfrutar de un protagonismo que por el momento se le niega en el club blanco.