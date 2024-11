Arda Güler busca una salida en enero

Arda Güler está cansado de la situación que está viviendo en su segunda temporada en el Real Madrid. El hartazgo del jugador turco con su situación es notable y se lo ha hecho saber a la entidad madridista, manifestándole su deseo de salir cedido en este mercado de invierno. Obviamente, la puerta de salida está cerrada y el club blanco no permitirá su marcha, pero la intención del futbolista es clara. Está cansado de la falta de minutos y de su papel secundario dentro de la plantilla.

Eduardo Inda explicó en exclusiva la situación del jugador en El Chiringuito de Jugones. «Arda Güler juega casi nada, el partido del sábado fue de los pocos del último mes. Está muy mosqueado. A Ancelotti no le gusta, a Davide sí, pero a Carlo no porque le falta físico y carácter. El jugador ha lanzado indirectamente la posibilidad de salir como cedido en el mercado de invierno. Una de las posibilidades es el Fenerbahce de Mourinho», aseveró..

Arda Güler suma 307 minutos en lo que va de temporada. Ante Osasuna jugó un cuarto de hora, pero volvió a llamar la atención que con el partido encarrilado y Lucas Vázquez lesionado, el italiano se decantase por Modric y no por el turco. Es decir, se ha pasado más tiempo en las bandas de los campos calentando junto a su inseparable Endrick. Una situación que le ha terminado de agotar.

Con esta situación, Arda Güler le ha hecho saber al Real Madrid su intención de hacer las maletas en este mercado de invierno si la situación se mantiene igual. Es decir, si continúa Carlo Ancelotti, que no le está dando los minutos que considera que se merece y que desde la cúpula creen que deberían tener. No obstante, la entidad le ha dejado claro que no le dejará marchar en enero ni en verano, ya que desde la cúspide de la entidad madridista le consideran un jugador de presente, pero sobre todo de futuro.

Güler cuenta con el apoyo del club blanco. Los dirigentes de la entidad madridista consideran que debería tener más minutos de lo que le está dando Carlo Ancelotti. Sin ir más lejos, esta temporada sólo ha gozado de tres titularidades, ante Valladolid, Espanyol y Real Sociedad. En el resto de partidos ha jugado pocos minutos.

Güler pidió explicaciones a Ancelotti

Con esta situación, Güler no entiende absolutamente nada y considera que con Ancelotti como entrenador en estos momentos va a tener muy pocas opciones de tener los minutos que considera que se merece. Algo que ya hizo saber al entrenador del Real Madrid. El turco entró dentro del despacho de Carletto para preguntarle por una situación que no ha variado en los últimos meses.

Diferente es la realidad que vive con Turquía, donde sí disfruta de minutos y protagonismo. En los cuatro partidos que ha disputado el combinado otomano en esta temporada. Arda Güler ha sido titular en todos los encuentros, ha completado dos partidos, ha marcado un gol y ha dado una asistencia. Unos números muy diferentes a los que tiene en el Real Madrid. Ahora, dentro de una semana, volverá a defender a su país en los encuentros contra Gales y Montenegro, lo que le permitirá volver a disfrutar de un protagonismo que por el momento se le niega en el club blanco.