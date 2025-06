Unos refugiados palestinos denuncian haber sido explotados en las obras del Camp Nou

Las obras del Camp Nou están cada día más cerca de llegar a su fin, paso a paso, lejos de los plazos, pero con un ritmo que llevará al Barça a comenzar a jugar la próxima temporada en su templo aunque sea con aforo parcial. Pero mientras las obras de Limak Construction siguen adelante, se continúan dando más casos de irregularidades con los trabajadores que están sacando adelante el nuevo estadio culé. Los últimos, un grupo de refugiados palestinos denuncia haber sido explotados en las obras del Camp Nou.

Un grupo de refugiados palestinos han ido a los tribunales para denunciar tanto su despido como las condiciones laborales a las que estaban exigidos en las obras del Camp Nou a través de una de las múltiples subcontratas que están al frente de las obras. Aluden a jornadas que superaban las diez horas al día y que duraban toda la semana, de lunes a domingo, siendo el salario inferior al que dicta el convenio. Además, señalan amenazas de despido de pedir o exigir condiciones más favorables.

No es la primera vez que se dan este tipo de situaciones en las obras del Camp Nou, otra denuncia que pone al Barça en el ojo del huracán. Durante las largas obras de remodelación del nuevo estadio no han sido pocos los casos de este tipo, especialmente relacionados con la explotación laboral, tanto por largas jornadas de trabajo como por lo mal pagadas que estaban éstas.

La información, adelantada por El Periódico, señala a al menos cinco individuos, ya ex trabajadores, que han denunciado ante los tribunales tanto las amenazas como las pobres condiciones laborales que las subcontratas están ofreciendo a los obreros y operarios para avanzar hacia el nuevo Camp Nou en las fechas previstas.

Los cinco trabajadores que menciona este medio son todos palestinos, refugiados en España tras huir de una de las múltiples ofensivas de Israel al pueblo palestino y que, tras enterarse de la necesidad de mano de obra en el Camp Nou, accedieron a estos puestos de trabajo, aunque jamás pensaron que las condiciones reales serían tan diferentes de las pactadas. La subcontrata en cuestión es Opportunity of a Lifetime SL, la cual ya tiene un amplio historial de obreros contratados y despedidos al cabo unas pocas semanas, entre ellos muchos palestinos.

A su vez, según los denunciantes, estos eran liderados y organizados por representantes de otra SL, Rinko Instalaciones Internacionales. Según El Periódico, estas empresas no se han hecho responsables de los relatos de estos trabajadores, como tampoco se han presenciado a la conciliación previa tras las múltiples denuncias interpuestas por diferentes trabajadores.

«Siempre me pedían que me quedara a hacer más horas. Un día salimos pasadas las diez de la noche y me quejé, porque vivo fuera de Barcelona, tardó bastante en tren para ir y volver y al día siguiente a las ocho de la mañana tenía que estar otra vez en el Camp Nou. Cuando al día siguiente me pidieron que volviera a quedarme hasta las diez les dije que no y me contestaron ‘Mañana no vuelvas más’», relata uno de los ex trabajadores sobre el modus operandi de las subcontratas en las obras del Camp Nou, similar a otro de ellos: «Nos engañaban. Te prometían un extra si te quedabas haciendo más horas, pero luego a final de mes veías que no te pagaban todo lo que habías trabajado y lo que te pagaban lo hacían a un precio hora menor al que habías pactado».