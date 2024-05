El golpe de suerte que evitó ‘in extremis’ un Nadal vs Alcaraz en primera ronda de Roland Garros

El sorteo del cuadro final de Roland Garros 2024 se asomaba en la semana previa al inicio del torneo como uno de los acontecimientos principales de una cita extraordinaria dentro del calendario del tenis mundial. Conocer al primer rival y el camino de Rafa Nadal era el aliciente y, a buen seguro, pocos imaginaban que el azar juntaría al campeón español a las primeras de cambio con Alexander Zverev, en un partido de dificultad máxima. Sin embargo, la situación estuvo a punto de ser peor o al menos más rocambolesca. El rival de Nadal será Zverev, pero estuvo a punto de ser Carlos Alcaraz.

En una ceremonia celebrada el jueves en las instalaciones de Roland Garros, todos los participantes en los cuadros individual masculino y femenino conocieron a sus primeros rivales en París –a excepción de los provenientes de la previa–. El modus operandi para realizar el sorteo fue un sistema virtual, a través del cual iban apareciendo, en primer lugar, los jugadores que no partían entre los cabezas de serie, grupo en el que, por primera vez en su carrera deportiva en París, se encontraba Rafa Nadal.

Apartado de los primeros puestos del ranking ATP debido a su grave lesión de 2023, Nadal esperaba encontrar su nombre en un lugar neutro del cuadro, con, a poder ser, un cabeza de serie moderado en una de las dos primeras rondas y un camino más o menos asequible para ir sumando sensaciones. Nada más lejos de la realidad. El silencio se instalaba en la sala con una incomodidad notoria al ver que el hueco en el que el azar había colocado a Rafa era al lado de un cabeza de serie, y no cualquiera.

Nadal quedó encuadrado en la segunda casilla de la segunda de las cuatro partes del cuadro masculino. A su lado, es decir, como rival en primera ronda, estarían el tercer o el cuarto cabeza de serie de Roland Garros 2024, en otras palabras, o Alexander Zverev, o Carlos Alcaraz.

La pausa entre el posicionamiento, siempre por sorteo, de los no cabezas de serie y el posterior de los favoritos, dejó esta gran pista que a su vez dejó petrificados a parte de los presentes, si bien muchos otros no se habían dado cuenta de la gravedad de la situación, como se pudo demostrar a continuación. Había llegado el momento de la elección y el duelo entre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz se diluía para dar paso al Nadal-Zverev, anunciado oficialmente por el conductor del sorteo del cuadro final de Roland Garros.

Here we go again 🍿#RolandGarros https://t.co/E4nUb2Vqi1 pic.twitter.com/rtNGaGKXjP

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 23, 2024