El gobierno de Milei exige a Leo Messi que pida perdón por los cánticos racistas

El subsecretario de Deportes del gobierno de Argentina que preside Javier Milei, Julio Garro, ha condenado públicamente los cánticos racistas de la Albiceleste y exige a Leo Messi, como capitán, que pida perdón. Los jugadores comenzaron a entonar comentarios contra los jugadores de la selección francesa durante la celebración de la Copa América, que fueron recogidos en el directo de Enzo Fernández.

Aunque el futbolista del Chelsea cortó el live al instante, ya era tarde y el vídeo se ha hecho viral desatando el enfado de la Federación Francesa de Fútbol y algunos de sus compañeros en el conjunto londinense. El mediocentro argentino ha pedido disculpas después de que la Federación gala informara en un comunicado que van a presentar una denuncia judicial «por comentarios insultantes de carácter racial y discriminatorio».

«Juegan por Francia, pero vienen de Angola», fue la frase que sonó en el directo, que forma parte de la letra de un cántico racista que generó mucha polémica en Qatar 2022 tras la victoria de los argentinos y que ataca también a Kylian Mbappé. «Quiero disculparme sinceramente por un video publicado en mi canal de Instagram durante las celebraciones del equipo nacional», comenzó diciendo Enzo en sus redes sociales tras ver el revuelo que se había generado.

«La canción incluye lenguaje altamente ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras. Estoy en contra de la discriminación en todas sus formas y me disculpo por dejarme llevar en la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América. Ese video, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias ni mi carácter. Lo siento mucho», agregó el centrocampista.

Argentina pide a Messi que de la cara

Tras el comunicado de la Federación Francesa de Fútbol, el gobierno de Milei se ha pronunciado al respecto sobre los hechos y pide a su capitán, Leo Messi, que de la cara y pida perdón porque esto de a Argentina, «como país, mal parados». «El capitán de la selección debe salir a pedir disculpas. Lo mismo que el Presidente de la AFA. Nos deja, como país, mal parados después de tanta gloria», aseguró el subsecretario de Deportes en el medio Corta.

El vídeo de los héroes de la Copa América deja en muy mal lugar a Argentina y el comunicado de la Federación Francesa diciendo que van a presentar una denuncia judicial todavía más. «El presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, condena en los términos más enérgicos los inaceptables comentarios racistas y discriminatorios realizados contra los jugadores de la selección francesa en el contexto de un cántico cantado por jugadores y aficionados de la selección argentina tras su victoria en la Copa América y retransmitido en un vídeo en las redes sociales», comienza diciendo el comunicado de los franceses.

«Ante la gravedad de estos comentarios impactantes, contrarios a los valores del deporte y los derechos humanos, el presidente de la FFF decidió desafiar directamente a su par argentino y a la FIFA y presentar una denuncia judicial por comentarios insultantes de carácter racial y discriminatorio» reza la Federación de Francia que no ha sido la única en criticar los comentarios racistas, ya que la ministra de Deportes de Francia, Amélie Oudéa-Castéra, los calificó de «patéticos».