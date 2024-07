La Federación Francesa denuncia a Argentina por cánticos racistas de sus jugadores

La celebración de Argentina de la Copa América ha causado una gran polémica por cánticos racistas hacia la selección francesa. «Juegan por Francia, pero vienen de Angola», fue la frase que se escuchó en el directo de Instagram de Enzo Fernández durante la celebración del título de la Albiceleste. Esto ha provocado la reacción de la Federación Francesa de Fútbol, que ha denunciado a Argentina por dichos «comentarios racistas y discriminatorios».

«Juegan por Francia, pero vienen de Angola, qué lindo es, van a correr, es un come travas (travestis) como el puto de Mbappé. Su vieja es nigeriana, su viejo camerunés, pero en el documento nacionalidad francesa», dice el cántico que ya trajo una gran polémica tras el Mundial de Qatar 2022, después de que Argentina superara a Francia en la final. Ahora, tras revalidar la Copa América lograda en Brasil 2021 se han vuelto a repetir.

El jugador argentino cortó el live tras escuchar la primera frase del cántico, consciente de la que se podía liar si se oía como sigue la canción. Pero ya era tarde. Aunque no sacara la parte que habla de Mbappé, sí que se escuchó la primera parte de este cántico racista. El primero en reaccionar fue el compañero de Enzo Fernández en el Chelsea, Wesley Fofana, que compartió una captura del directo de Enzo y escribió: «El fútbol en 2024: racismo sin complejos».

🚨ÚLTIMA HORA🚨 La FFF se pondrá en contacto con la FIFA tras los cánticos racistas de jugadores argentinos dirigidos a jugadores franceses.#Argentina #ArgentinaCampeón #CopaAmerica2024 #CopaAmérica pic.twitter.com/bFu5rWJnqU — STESS News (@stessnews) July 16, 2024

Fofana no fue el único futbolista del Chelsea que se enfadó con su compañero. Disasi y Malo Gusto, también franceses con orígenes africanos, dejaron de seguir al centrocampista argentino en redes. De hecho, se especula que hasta 10 jugadores de la plantilla habrían trasladado una queja formal contra su compañero a la directiva del conjunto londinense. A pesar de cortar el directo, el daño ya estaba hecho y el vídeo se hizo viral en las redes.

Francia carga contra Argentina

Desde la Federación Francesa de Fútbol no tardaron en responder a Argentina y denunciar los cánticos racistas ante la justicia: «El presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, condena en los términos más enérgicos los inaceptables comentarios racistas y discriminatorios realizados contra los jugadores de la selección francesa en el contexto de un cántico cantado por jugadores y aficionados de la selección argentina tras su victoria en la Copa América y retransmitido en un vídeo en las redes sociales», comienza diciendo el comunicado.

«Ante la gravedad de estos comentarios impactantes, contrarios a los valores del deporte y los derechos humanos, el presidente de la FFF decidió desafiar directamente a su par argentino y a la FIFA y presentar una denuncia judicial por comentarios insultantes de carácter racial y discriminatorio», añade la Federación de Francia.

En el país galo no han sentado nada bien estos comentarios. Tanto es así que hasta la ministra de Deportes de Francia, Amélie Oudéa-Castéra, se pronunció sobre lo sucedido y calificó de «patéticos» los cánticos racistas contra los futbolistas franceses. «Comportamientos aún más inaceptables porque se repiten. ¿Una reacción de parte de la FIFA?», denunció en las redes Oudéa-Castéra, que recordó las declaraciones racistas de hinchas argentinos contra su selección después de que la Albiceleste se proclamara campeona del mundo en Qatar.

Enzo Fernández pide perdón

Tras las reacciones de sus compañeros en el Chelsea, la denuncia de la Federación Francesa y las palabras de la ministra de Deportes del país galo, Enzo Fernández ha salido al paso en sus redes y ha pedido disculpas por los comentarios racistas publicados durante el directo de la celebración de Argentina: «Quiero disculparme sinceramente por un video publicado en mi canal de Instagram durante las celebraciones del equipo nacional», empezó diciendo.

El futbolista argentino dijo que se dejó llevar por la euforia de la celebración y aseguró estar en contra «de la discriminación en todas sus formas». «La canción incluye lenguaje altamente ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras. Estoy en contra de la discriminación en todas sus formas y me disculpo por dejarme llevar en la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América. Ese video, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias ni mi carácter. Lo siento mucho», concluyó.