España y Argentina jugarán la ‘Finalissima’

La selección española sigue celebrando la Eurocopa ganada en Berlín ante Inglaterra, pero el calendario futbolístico no para y ya hay nuevos retos en el horizonte. Después de coronarse España campeona de Europa y unas horas más tarde Argentina campeona de América, ambos combinados se citarán en lo que se conoce como la Finalissima, el encuentro que mide a los dos campeones de los dos grandes continentes futbolísticos.

Esta es la segunda edición de este torneo, tras el celebrado en 2022 y que ganó Argentina ante Italia en Wembley. España se ha ganado el derecho a participar en este torneo como campeona de Europa, mientras que Argentina lo hará como campeona de América.

Este torneo todavía no tiene fecha y lugar. De hecho, será complicado encontrarlo por lo apretado del calendario 2024-2025. No obstante, apunta a jugarse en junio del próximo año si España no juega la fase final de la Liga de Naciones. ¿El lugar? Tras haberse disputado en Europa la primera edición, ahora parece que cambiará de continente y Estados Unidos es el que más opciones tiene de albergar este partido.

El partido forma parte de la ampliación de la cooperación entre la UEFA y la CONMEBOL, que incluye especialmente el fútbol femenino, el fútbol sala y las categorías inferiores, el intercambio de árbitros, así como los planes de formación técnica. De esta forma, a falta de conocerse la fecha para el partido, España y Argentina se darán cita en la siguiente Finalissima.

«Tengo una gran amistad con Lionel Scaloni y me encantaría jugar una competición contra ellos», aseguró Luis de la Fuente tras ganar la Eurocopa. Por lo tanto, el seleccionador español podrá cumplir su deseo de medirse a su amigo en un España-Argentina que será muy apasionante.

España-Argentina, en la ‘Finalissima’

España se llevó la victoria en la final de la Eurocopa, proclamándose campeón por cuarta vez del torneo continental, siendo el máximo campeón por delante de los tres títulos que posee Alemania. Por su parte, Argentina también tiene más títulos de su continente que nadie, con 16.

Lautaro Martínez fue la estrella de la noche en Miami. El delantero hizo el gol que le dio un nuevo título de la Copa América a Argentina. En la prórroga, apareció el jugador del Inter de Milán con un desmarque que vio Lo Celso y que le plantó solo ante el meta de Colombia, para hacer el tanto que permitía a la campeona del mundo revalidar su título continental.

Argentina vuelve de esta forma a reinar en Sudamérica, gracias a una victoria frente a una Colombia que llegaba con una espectacular racha de imbatibilidad de 28 partidos. Sin embargo, los hombres de Scaloni supieron como romper el muro defensivo planteado por Néstor Lorenzo para darle a la albiceleste su decimosexto título continental.

Tuvieron que hacerlo, eso sí, sin Leo Messi. El delantero del Inter de Miami acabó el partido en el banquillo, puesto que en el minuto 66 tuvo que ser cambiado al notar un pinchazo en su muslo. En un duelo que estaba siendo muy intenso, el ritmo del encuentro acabó sobrepasando al ex del Barça, que acabó lesionado y llorando desconsolado fuera del terreno de juego.