Hace unos días se celebraba el GP de Japón del Mundial de Fórmula 1 2024 y Max Verstappen, una vez más, conseguía hacerse con la victoria. El Circuito de Suzuka vivió una carrera apasionante en la que Carlos Sainz volvió a subirse al podio al quedar tercero, por detrás de Checo Pérez. Por su parte, Fernando Alonso terminó sexto, cruzando la línea de meta tras Charles Leclerc, que fue cuarto y Lando Norris, que finalizó quinto.

Salvo por lo que sucedió en el GP de Australia, donde Max Verstappen tuvo que abandonar y Carlos Sainz consiguió subirse al cajón más alto de podio al cruzar la línea de meta en primer lugar, el holandés parece que va de cabeza a por su cuarto Mundial de Fórmula 1 consecutivo. El piloto de Red Bull volvió a pasearse en el Circuito de Suzuka y se llevó el triunfo en una carrera espectacular en el GP de Japón, donde Fernando Alonso fue gran protagonista.

El asturiano logró firmar una de sus mejores pruebas de su carrera en cuanto a la destreza que mostró al volante, tal y como él mismo ha reconocido. «Me he sentido muy bien sobre la pista. Yo diría que es la mejor carrera del último año, aunque es difícil cuantificarla. Desde abril o mayo del año pasado no había tenido un fin de semana tan completo como este. Nunca nadie se acordará de Suzuka 2024, pero está entre las cinco mejores carreras que he hecho», declaró Fernando Alonso tras el GP de Japón, donde acabó sexto y salvó los muebles a Aston Martin.

Y es que en el recuerdo de todos todavía está lo que sucedió en el GP de Australia. El piloto asturiano fue sancionado con una polémica penalización de 20 segundos por una maniobra en la que George Russell, que parece tener el favoritismo de la FIA, salía damnificado. En esta ocasión, en el GP de Japón, pudimos ver dos acciones susceptibles de castigo para el piloto británico de Mercedes, tanto el sábado como en la carrera principal en el Circuito de Suzuka, pero el organismo que rige este deporte que es la Fórmula 1 miró hacia otro lado y dejó que el inglés saliera impune.

La táctica de Fernando Alonso

Y en la táctica que utilizó Fernando Alonso en el GP de Japón estuvo implicado George Russell. El bicampeón del mundo ha reconocido que el coche de Aston Martin está por detrás, obviamente, de los monoplazas de Red Bull y de Ferrari, pero también de los McLaren y los Mercedes. Pese a ello, el asturiano consiguió acabar por delante de los de la escudería alemana, Lewis Hamilton y George Russell, gracias, en gran parte, a la estrategia que utilizó cuando los que le venían persiguiendo más se le acercaban.

Parece que Fernando Alonso mantiene una dura rivalidad sobre el asfalto con George Russell y eso se pudo ver en el GP de Japón. Y es que el asturiano tenía por detrás a Óscar Piastri y el de McLaren presionaba para superarle, pero en esa lucha George Russell también se pegó al australiano. En ese momento el asturiano decidió levantar el pie del acelerador para beneficiar a Piastri permitiéndole usar el DRS y así conseguir ganar velocidad y defenderse mejor del inglés de Mercedes.

Esta maniobra o táctica llevada a cabo por Fernando Alonso en el Circuito de Suzuka ha llevado a los amantes y seguidores del Mundial de Fórmula 1 2024 a alabar al bicampeón del mundo. Todos coincidían en que el asturiano había llevado a cabo una estrategia muy buena para acabar conservando la sexta plaza y lo definían como la cabra, forma española en la que se denomina al término GOAT, el mejor de todos los tiempos, o con frases tan directas y acertadas como: “Se las sabe todas”.

El futuro de Alonso y Sainz

Por otro lado, se sigue hablando, y mucho, del futuro de Fernando Alonso, como también del de Carlos Sainz. El piloto madrileño ha dado un auténtico recital en este inicio de Mundial de Fórmula 1 2024 con una victoria y dos terceras plazas. En la única que no se subió al podio fue porque no participó por su operación de apendicitis. Dejará Ferrari a final de temporada por decisión de la escudería y eso ha hecho que se empiecen a arrepentir en Italia porque ven que los mejores equipos quieren contar con él gracias a su rendimiento, que es mejor que el de Charles Leclerc.

Pero volviendo a Fernando Alonso, el asturiano termina su contrato con Aston Martin cuando termine este Mundial de Fórmula 1 2024 y son muchos los equipos que están llamando a su puerta. No se descarta que siga con la escudería inglesa, pero es igual de cierto que quiere seguir compitiendo y su ambición hace que pueda plantearse marcharse a un equipo más grande, como a Red Bull para ocupar el asiento de Sergio ‘Checo’ Pérez o a Mercedes ahora que Lewis Hamilton se irá a Ferrari, pero parece que el bicampeón del mundo no tiene interés en fichar por los alemanes.