El mensaje por radio de Lance Stroll que demuestra la hazaña de Fernando Alonso en Japón

Fernando Alonso volvió a hacer magia al volante del Aston Martin, que sigue siendo un coche con bastantes carencias como refleja el mensaje de Lance Stroll por radio. El piloto canadiense, que terminó decimosegundo en el Gran Premio de Japón de F1, se mostró muy cabreado por la falta del velocidad del coche en la recta. Mientras su compañero se las ingeniaba para alcanzar una sorprendente sexta plaza, él sufría para mantener atrás a los Haas.

«¡Es increíble lo mala que es nuestra velocidad en recta! ¡Esto parece de otra categoría», aseguró Stroll por radio, en un mensaje que hace todavía más grande la hazaña que consiguió Fernando Alonso en Suzuka. El asturiano reconoció que la de Japón era su «mejor carrera del último año» y además la situó «entre las cinco mejores carreras que he hecho».

«Me he sentido muy bien sobre la pista. Yo diría que es la mejor carrera del último año, aunque es difícil cuantificarla. Desde abril o mayo del año pasado no había tenido un fin de semana tan completo como este. Nunca nadie se acordará de Suzuka 2024, pero está entre las cinco mejores carreras que he hecho», afirmó el bicampeón del mundo de la Fórmula 1 tras conseguir salvar los muebles a Aston Martin una carrera más.

«He sido quinto en la crono, he acabado sexto y creo que tenemos el quinto mejor coche de la parrilla», comenzó diciendo el español que aseguró que «Red Bull y Ferrari están en otra Liga aparte y McLaren y Mercedes están delante de nosotros. Nuestra posición natural es noveno y décimo en cada crono y en cada carrera». Es por eso que lo que logró Alonso en Suzuka fue un milagro: «Fuimos quintos ayer, pequeño milagro. Fuimos sextos hoy, gran milagro. Tendré esta carrera siempre en mi memoria, aunque será abandonada por el público en general dentro de dos o tres días».

Aston Martin le da un palo a Stroll

Las declaraciones de Stroll por radio, que dejan en evidencia una vez más el talento de Fernando Alonso, no han pasado desapercibidas en Aston Martin. Mike Krack, jefe de la escudería británica, le respondió a su piloto ante los medios: «Eso es algo que he analizado. Lo que se ve es que hay diferencias muy pequeñas en términos de rendimiento en línea recta, pero lo que tienes es que, en diferentes momentos de la carrera, hay distintas condiciones de neumáticos, y la aceleración a la salida de las curvas es diferente».

«Creo que muchos de esos comentarios vienen de esas situaciones», añadió Krack, que le dio un palo al piloto canadiense después de comparar los datos de ambos monoplazas. «Miras los datos de potencia limitada, ves que todos los coches son muy, muy similares, pero las condiciones de las gomas en varios momentos de la carrera, se compensan con 10, 12 o 15 giros, y entonces se acelera de forma muy distinta», aseguró el jefe de Aston Martin después de que Stroll terminara decimosegundo y Alonso en sexta posición en Japón firmando una de sus «mejores carreras» en la Fórmula 1.