Fernando Alonso da un portazo a Mercedes: «No parecen atractivos…»

Fernando Alonso da un portazo a Mercedes y descarta, al menos de momento, que vaya a correr la próxima temporada con la escudería alemana. Tras el Gran Premio de Japón, el piloto español lanzó una frase clara sobre el equipo en el que están ahora Lewis Hamilton y George Russell y que tiene un volante libre para la próxima temporada por la marcha del siete veces campeón del mundo.

«Están por detrás de nosotros, así que no parece un destino tan atractivo», contestó de forma tajante Fernando Alonso cuando fue preguntado por si su futuro pasa en la Fórmula 1 por Mercedes. El asturiano deja así claro que no tiene pensado irse a la escudería alemana, que tiene que buscar piloto para sustituir a Hamilton. El mejor colocado para ese volante es Carlos Sainz, que no seguirá en Ferrari en 2025.

Estas palabras las dijo Fernando Alonso tras la carrera en Japón. El español logró en el mítico trazado de Suzuka un meritorio sexto puesto, posición que no se corresponde con el rendimiento del Aston Martin, que sigue sin llegar a arrancar en este inicio de Mundial de Fórmula 1. Eso sí, los dos Mercedes, como recordó Alonso, quedaron por detrás de él: Russell fue séptimo y Hamilton noveno.

«He hecho uno de mis mejores fines de semana de siempre, en cuanto a pilotaje me lo he pasado bien, pero he terminado a 44 segundos del líder, lo cual no es divertido», añadió Fernando Alonso en declaraciones a Sky, donde dijo esa frase tajante sobre si su futuro pasa por Mercedes.

«Me he sentido muy bien sobre la pista. Yo diría que es la mejor carrera del último año, aunque es difícil cuantificarla. Desde abril o mayo del año pasado no había tenido un fin de semana tan completo como este. Nunca nadie se acordará de Suzuka 2024, pero está entre las cinco mejores carreras que he hecho», añadió un Fernando Alonso más que contento tras el Gran Premio de Japón de Fórmula 1.

Exhibición de Fernando Alonso en Japón

El piloto español firmó una nueva exhibición y copió la posición que le robaron en Australia, firmando un enorme sexto puesto en la carrera del Gran Premio de Japón de Fórmula 1. Fue un domingo en el que demostró por qué Suzuka es uno de sus circuitos favoritos y es que se lo tiene estudiado al detalle para extraer el mejor rendimiento posible de un coche como el de Aston Martin que ni mucho menos está a la altura del piloto.

«Nunca nadie se acordará de Suzuka 2024, pero está entre las cinco mejores carreras que he hecho. He sido quinto en la crono, he acabado sexto y creo que tenemos el quinto mejor coche de la parrilla. Red Bull y Ferrari están en otra liga aparte», comentó tras la carrera el piloto asturiano.

Cerrando la puerta a Mercedes, a Alonso le quedarían dos opciones. O Red Bull, si es que los austríacos no continúan con Checo Pérez, o seguir en Aston Martin, con quien tendría que renovar ya que su contrato termina este año.