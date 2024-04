Fernando Alonso: «Nadie se acordará, pero Suzuka está entre las cinco mejores carreras que he hecho»

Fernando Alonso demostró que le sigue quedando mucho fuelle en esta Fórmula 1 después de otra demostración impresionante de pilotaje. El asturiano le volvió a demostrar a Aston Martin que está muy por encima de la escudería. Una vez más volvió a rodar por encima de sus posibilidades y terminó sexto en el Gran Premio de Japón.

«Me he sentido muy bien sobre la pista. Yo diría que es la mejor carrera del último año, aunque es difícil cuantificarla. Desde abril o mayo del año pasado no había tenido un fin de semana tan completo como este. Nunca nadie se acordará de Suzuka 2024, pero está entre las cinco mejores carreras que he hecho», comentaba un Fernando Alonso más que contento tras el Gran Premio de Japón de Fórmula 1.

«He sido quinto en la crono, he acabado sexto y creo que tenemos el quinto mejor coche de la parrilla. Red Bull y Ferrari están en otra Liga aparte y McLaren y Mercedes están delante de nosotros. Nuestra posición natural es noveno y décimo en cada crono y en cada carrera. Fuimos quintos ayer, pequeño milagro. Fuimos sextos hoy, gran milagro. Tendré esta carrera siempre en mi memoria, aunque será abandonada por el público en general dentro de dos o tres días», señaló entre risas el piloto de Aston Martin.

«No sé lo que decidirán después de Australia, igual me descalifican para el resto del campeonato. Está claro que teniendo a Piastri detrás era una forma de defenderme de Russell. Seguramente tiraba de la batería al final para que Piastri se acercase a un segundo. También lo utilizaba Carlos en Singapur para protegerse del tercero, dándole DRS al segundo. Es una cosa normal como hacemos en todas las carreras», culminó con ironía Fernando Alonso.

Fernando Alonso fue sexto en Japón

Nueva exhibición de Fernando Alonso. Da igual cuando leas esto. El asturiano copió la posición que le robaron en Australia, firmando un enorme sexto puesto en la carrera del Gran Premio de Japón de Fórmula 1. Un domingo en el que demostró por qué Suzuka es uno de sus circuitos favoritos y es que se lo tiene estudiado al detalle para extraer el mejor rendimiento posible de un coche como el de Aston Martin que ni mucho menos está a la altura del piloto.

Después de dos salidas, Fernando Alonso conservó la quinta posición, pero rápidamente iba a comenzar a recibir los ataques de Oscar Piastri. El bicampeón del mundo resistía una y otra vuelta y una buena decisión de Aston Martin en su primera parada en boxes consiguió mantenerle en el top 6 hasta el final, pues le aguantó una vuelta más con el neumático blando y le despejó así de cualquier tipo de tráfico.

Ya con el medio, el español comenzó a labrarse ese lugar entre la quinta o la sexta posición, pero todavía iba a tener mucho trabajo por delante. Alonso se devoró a los Mercedes, que interrumpieron tanto a él como a Carlos Sainz durante toda la carrera, primero con un adelantamiento que hizo parecer simple a Lewis Hamilton y luego aprovechándose de la entrada en el pit lane de George Russell.

Tras su segunda parada, Alonso fue el gran perjudicado de la estrategia de Ferrari con Charles Leclerc, al que mantuvo en pista hasta el final con el primer recambio de gomas duras. El monegasco, Lando Norris y Sainz fueron los únicos mortales que lograron quedar por delante del asturiano en una prueba en la que Red Bull no tuvo rival.