La generación de Alcaraz amenaza a Djokovic: «Tenemos que derribarlo»

Novak Djokovic regresa al Open de Australia, el lugar donde más ha destacado por sus triunfos entre todos en los que ha escrito su legendaria historia en el tenis, y lo hace, una vez más, con el favoritismo de su mano. 10 títulos en Melbourne y un estado de forma confirmado con su posición de número uno del ranking ATP hacen que sólo podamos pensar en Djokovic como propietario del primer escalón de candidatos a ganar el Open de Australia 2024, aunque la lista de outsiders, liderada por Carlos Alcaraz y en la que también forman otros tenistas de su generación, caso de Jannik Sinner o Holger Rune, quieren amargar una nueva fiesta a Djokovic en Australia.

Djokovic es el indiscutible rival a batir en el Open de Australia 2024. Máximo conquistador ATP de todos los tiempos en el torneo, con una decena de títulos, Nole se hizo también con el de 2023 tras superar a Stefanos Tsitsipas en una final que no sabe lo que es disputarse con una derrota del jugador balcánico. El de Novak Djokovic con el Open de Australia es el idilio más parecido a la relación Rafa Nadal-Roland Garros que hay en la historia del tenis.

Mirar en la lista de favoritos al triunfo en el Open de Australia y hacerlo más allá de Djokovic, que no pierde en Melbourne desde el año 2018 –cuatro títulos y el abandono por deportación de 2022–, es prácticamente una osadía, pero la pujanza de la nueva generación del tenis mundial invita a ello, ya que Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y, en menor medida, Holger Rune, son junto a Daniil Medvedev los otros candidatos que se repasan de memoria de cara al primer Grand Slam de la temporada.

Es precisamente en el Open de Australia, el jardín de Djokovic, donde la Generación Alcaraz quiere dar un golpe importante al dominio del número uno del mundo, quien camino de los 37 años –los cumplirá en mayo– sigue sentando cátedra desde lo más alto del ranking ATP. Carlos Alcaraz es, posiblemente, el gran candidato tras Novak en Melbourne, y ya dejó constancia de su voluntad de enfrentarse a él –sólo podrían hacerlo en la final– e intentar ganarle.

«Novak es una motivación extra para mí. Soy ambicioso y quiero jugar contra los mejores para ver dónde está mi nivel. Es un buen test jugar contra él en los torneos en los que es casi imbatible. Quiero jugar aquí contra él, quiero llegar a la final y ojalá la juegue contra Novak», comentó Alcaraz, siempre ambicioso y que no elude los grandes retos, sobre la posibilidad de medirse a Djokovic en el partido que decide el título del Open de Australia 2024.

Sin embargo, las declaraciones de Carlos Alcaraz se quedan cortas si las comparamos con las del otro gran tenista de la generación de 2003, un Holger Rune que se ha rodeado del ex entrenador de Roger Federer, Severin Luthi y del que fuera técnico del propio Djokovic, la leyenda del tenis Boris Becker, para subir un peldaño su nivel y pelear por los Grand Slams. «Ese es nuestro objetivo, tenemos que derribarlo. No pudimos hacerlo el año pasado, a pesar de que Alcaraz, Sinner y yo le ganamos los tres. Aparte de Carlos en la final de Wimbledon, no conseguimos vencerlo en los partidos importantes», comentó el tenista danés en rueda de prensa.

Los resultados de Djokovic vs Generación Alcaraz

Novak Djokovic – Carlos Alcaraz (3-2)

Djokovic y Alcaraz se han medido en cinco ocasiones hasta la fecha en partido oficial, y el balance, si bien está muy igualado, cae del lado de Novak por la mínima. En el único encuentro entre ambos en 2022, en semifinales del Mutua Madrid Open, Alcaraz se impuso por un resultado apretadísimo, mientras que la final de Wimbledon, ya en 2023, también fue a parar al bolsillo del español, en un día histórico.

Por su parte, Djokovic se apuntó en 2023 los duelos en Roland Garros, el día de los calambres de Alcaraz, en la final del Masters 1000 de Cincinnati, en otro encuentro trepidante, y por último, en el duelo más desigual, en semifinales de las ATP Finals.

Novak Djokovic – Jannik Sinner (4-2)

Resultado abultado, de 4-1, si consideramos los partidos ATP entre Novak Djokovic y Jannik Sinner, con la única victoria del italiano en la fase de grupos de las ATP Finals, días antes de que Nole se tomara la venganza en la final. Sin embargo, el último plato, si bien fue de Copa Davis –competición ITF, no ATP– fue para Sinner, quien venció a Djokovic en el partido individual de semifinales entre Italia y Serbia. Ambos jugadores podrían medirse en semifinales del Open de Australia 2024.

Novak Djokovic – Holger Rune (3-2)

Holger Rune, pese a ser el tercero en discordia de los jóvenes talentos, ya ha ganado en dos ocasiones a Novak Djokovic, tanto en la final del Masters 1000 de París-Bercy 2022 como en los cuartos de final del Masters 1000 de Roma 2023. Djokovic, por su parte, venció en los dos últimos encuentros, en París-Bercy 2023 y en las ATP Finals, aunque en ambos en tres sets.