El futuro inminente de Sergio Ramos podría estar en el Al-Orobah de Arabia Saudí

Sergio Ramos podría estar cerca de recalar en la liga de Arabia Saudí como ya han hecho sus ex compañeros Cristiano Ronaldo, Benzema o Nacho. El defensa central se encuentra actualmente sin equipo desde que decidiese abandonar el Sevilla a finales del curso pasado. El de Camas ha recibido varias ofertas a lo largo del verano procedentes de Catar, Arabia y Estados Unidos pero aún no ha decido en qué país ni en qué equipo continuará su trayectoria deportiva. Lo único asegurado es que no se retirará.

En las últimas fechas, las posturas entre el central español y el Al-Orobah podrían haberse acercado de tal manera que la firma estaría cerca de producirse. Aunque restan poco menos de 48 horas para el cierre del mercado, esta no es una circunstancia que preocupe demasiado a Sergio Ramos puesto que al ser agente libre podría firmar por cualquier club más adelante.

En este caso, y según apunta Sacha Tavolieri, periodista especializado en el mercado de fichajes, asegura que el camero y el club saudí habrían llegado a un acuerdo por el cual el ex jugador del Real Madrid recalaría en breve en la Saudi Pro League, siguiendo de esta forma los pasos de sus ex compañeros Cristiano Ronaldo, Nacho y Karim Benzema. Además, el Al-Orobah, equipo con el que se vincula al futbolista español, también ha incorporado hace pocas fechas a Cristian Tello, ex jugador del FC Barcelona y Real Betis.

Ramos, en busca de un proyecto atractivo

Desde que finalizase su etapa en el Sevilla, y en España, Sergio Ramos ha tenido la pretensión de firmar un último gran contrato fuera de Europa y los nombres de EE.UU. y Arabia Saudí siempre han salido a relucir. El primer equipo con el que se vinculó al camero fue el Inter de Miami, propiedad David Beckham con el que Ramos compartió vestuario en el Real Madrid. El futbolista señaló que el país «le encantaba» y el hecho de que allí jueguen otros españoles y viejos conocidos del FC Barcelona como Messi, Luis Suárez, Busquets y Jordi Alba, hacían presagiar que el futuro del central pasaba por allí.

Pero finalmente parece que el tren de la MLS pasó y las últimas informaciones apuntan a que su nuevo destino será la Saudi Pro League, donde también se ha rumoreado durante meses con la posibilidad de que Sergio Ramos volviese a compartir equipo con Cristiano Ronaldo. Se llegó a asegurar, incluso, que el Al-Nassr había presentado una suculenta oferta al sevillano pero esa opción nunca llegó a concretarse.

Lo que nunca llegó a deslizarse es la opción de la retirada, algo que el propio Sergio Ramos dejó muy claro que no ocurriría durante la rueda de prensa de su despedida en el Sevilla. El campeón del mundo, siempre competitivo, aún se ve con ganas de continuar jugando al fútbol y de ampliar su palmarés personal. De ser cierta la información que adelanta Sacha Tavolieri, Ramos comenzará una nueva etapa en el Al-Orobah y en el fútbol saudí, una liga que no cesa de hacerse con grandes nombres que han conseguido todo en el fútbol europeo.