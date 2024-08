Las Palmas – Real Madrid: primera ‘final’ por la Liga

El Real Madrid viaja a Gran Canaria con la intención de sumar tres puntos capitales. ¿Se le puede poner el calificativo de final? Pues posiblemente sea demasiado pronto decir eso, pero sí es cierto que el buen rendimiento del Barcelona le obliga a no fallar. Los blancos saltarán a eso de las 21:30 hora peninsular española, una menos en Canarias, al estadio de Gran Canaria, a cinco puntos de los azulgranas, por lo que deben sumar de tres en tres para no perder su estela demasiado pronto. No hay preocupación por Valdebebas, pero tampoco ganas de verse más lejos de lo deseado.

Por ello, Ancelotti le hizo saber a sus jugadores que debían mejorar. Las sensaciones en este arranque de temporada, sin obviar que se ganó la Supercopa de Europa ante la Atalanta en Varsovia, no han sido la mejores. De hecho, han sido bastante regulares. Un empate muy pobre contra el Mallorca en Son Moix y una victoria con un resultado más abultado de lo que se vio sobre el césped contra el Valladolid en el Bernabéu.

Ancelotti no abroncó a sus jugadores, pero sí les hizo saber que deben mejorar. Y, lo más importante, es que lo han entendido desde el primer momento. En Valdebebas están trabajando todos juntos, algo que no ha podido hacer en toda la pretemporada, para empezar a engrasar todas las piezas cuanto antes.

Para este partido, Ancelotti hará pocos cambios. El italiano ha dejado claro que hasta que no empiece la Champions no van a llegar las rotaciones. Por lo tanto, habrá pocas variaciones con la duda de saber quién hará de Bellingham. Güler fue el elegido contra el Valladolid, Brahim salió y marcó, mientras que Modric reclama su espacio. Donde no hay duda es arriba, donde repetirá el tridente formado por Rodrygo, Vinicius y Mbappé.

Las Palmas llega con dudas

Las Palmas llega al partido con las dudas que sembró tras su derrota en Leganés (2-1), la primera del curso, un resultado que borró la buena imagen que había ofrecido en la jornada inaugural ante el Sevilla, con un empate en el que fue capaz de levantarse dos veces ante sendas ventajas visitantes (2-2).

Carrión tendrá a toda su plantilla disponible con las únicas excepciones de Adnan Januzaj, su fichaje estrella de este verano, y Pejiño, lesionados ambos durante la pretemporada. El preparador barcelonés, muy crítico con sus futbolistas tras el traspié en Butarque, ha querido pasar página y ahora desborda optimismo ante este partido, en el que está convencido de que pueden dar la sorpresa.

Para ello, confía en el buen momento de Sandro Ramírez -dos goles en dos partidos-, en la velocidad por la banda derecha del ex madridista Marvin Park, en el talento de Alberto Moleiro y en el poderío rematador del internacional escocés McBurnie, pero es consciente de que también deberán elevar el nivel defensivo ante futbolistas de talla mundial que no perdonan los errores.

Las Palmas – Real Madrid: posibles onces