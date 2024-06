Sergio Ramos sigue sin equipo

Eduardo Inda visitó el plató de El Chiringuito de Jugones, donde cada lunes tiene su sección de exclusivas y desde el centro del plató, en su silla personalizada, desveló una última hora sobre Sergio Ramos. El director de OKDIARIO desveló que el central de Camas todavía no tiene resuelto su futuro porque todavía no ha firmado con ningún club.

«Sergio Ramos está sin equipo porque el Sevilla no tiene dinero ni para afrontar su renovación ni otras. Una opción será Arabia Saudí», comenzó desvelando en exclusiva Eduardo Inda. «Ha tenido un gesto de romanticismo con el Sevilla en la última temporada porque cobraba un millón neto, mientras que en el Real Madrid y en el PSG ganaba 12. El Sevilla no va a jugar en Europa», agregó el director de OKDIARIO en el programa que se emite en Mega.

El próximo 30 de junio Sergio Ramos quedará libre. Por ahora no ha renovado su contrato con el Sevilla después de un año en el Ramón Sánchez Pizjuán y el camero ha sido vinculado con la MLS, más concretamente en el San Diego, pero lo cierto es que la leyenda del Real Madrid y de la selección española todavía no tiene nada firmado con nadie y su futuro también podría estar lejos de Estados Unidos.

Sergio Ramos abandonó el Real Madrid en 2021 también libre. El central andaluz no llegaba a un acuerdo con la entidad de Chamartín y cuando finalmente se decidió a aceptar la oferta que tenía sobre la mesa, esa propuesta había caducado. Sin poder quedarse, el camero tuvo que buscar un club y escogió el PSG, donde el primer año volvió a tener problemas con las lesiones y prácticamente no pudo jugar.

Su futuro, en el aire

En su segundo curso ya ofreció un buen nivel y se empezó a especular con un regreso a la selección española que nunca llegó. Cuando terminó la temporada tampoco continuó en el Parque de los Príncipes y entre todas las propuestas que tuvo sobre la mesa prefirió volver a su casa. Sergio Ramos, el hijo pródigo, regresaba al Sevilla y ha vivido una temporada positiva a nivel personal en el club hispalense, pero no en conjunto.

El Sevilla peleó por no descender y el año que viene no jugará competición europea. La ambición de Sergio Ramos a sus 38 años sigue intacta y eso podría pasarle factura a la hora de decidir no seguir en el Ramón Sánchez Pizjuán. Hay que recordar que ya el camero se bajó bastante el sueldo para vestir la elástica del conjunto de Nervión, ya que llegó cobrando solamente 1 millón de euros por temporada cuando tenía ofertas mejores económicamente hablando sobre la mesa.

El contrato de Sergio Ramos termina el próximo 30 de junio y por ahora no ha decidido renovar su contrato, algo que sí hizo otro peso pesado como es Jesús Navas tras dos días de puro culebrón en los que primero anunció que se iba y a las horas anunciaba su renovación hasta final de 2024 para después colgar las botas. El verano promete ser largo y el central todavía está valorando todas esas opciones que se le han abierto para la próxima temporada.