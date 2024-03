Las futbolistas mejor pagadas de 2024: este es el dinero que ganan

El crecimiento del fútbol femenino en los últimos años es notorio, tanto a nivel técnico y físico, como también a nivel de infraestructuras y a nivel mediático. Pese a ello, en términos económicos y salariales existe aún una brecha abismal entre futbolistas masculinos y femenino, pese a que la tendencia en los últimos años es de gran crecimiento entre las jugadoras más destacadas. Muestra de ello son los emolumentos que perciben a día de hoy las mejores jugadoras, conformando un particular lista de las mejores pagadas del mundo.

En la undécima posición aparece Trinity Rodman como la futbolista mejor pagada. La hija del mítico Dennis Rodman, uno de los grandes de la NBA, cambió el parqué por el césped y es una de las mejores jugadoras, también una de las más mejor pagadas. Según datos de FourFourTwo, la americana percibe al año 288.531 dólares, los que serían unos 267.000 euros. Son algo menos de 100.000 euros más del salario mínimo en Primera División (186.000 euros). Actualmente es internacional con Estados Unidos y milita en el Washington Spirit. Ya en 2021, cuando emergía en el fútbol fue nombrada Rookie of the Year y entre las seleccionadas para la NWSL Best Eleven en su año debut en la élite.

En la décima posición aparece Christine Sinclair, que según Goal.com, percibe nada más y nada menos que 390.133 dólares, algo más de 361.000 euros. La delantera del Portland Throns es una de las grandes delanteras de la historia del fútbol femenino, rondando los 200 goles y puede decir que es una de las tres que logró hacer gol en cinco Copas del Mundo.

Wendie Renard es la novena mejor pagada con unos 402.453 dólares anuales, algo más de 370.000 euros, según publica 888 Sport. La francesa es una de las leyendas de su país así como del Lyon, con el que logró 14 títulos de Liga y ocho Copas de Europa en toda su trayectoria. En octavo lugar está otra jugadora del Lyon, Amandine Henry, que percibe un poco más que la defensora, unos 405.018 dólares, unos 372.000 euros, y que ha sido hasta en tres ocasiones candidata a Jugadora del Año para la UEFA.

En séptimo lugar aparece una de las leyendas más importantes que ha dado el fútbol femenino, sin duda una de las grandes precursoras, la brasileña Marta. La delantera, una de las mejores de la historia con seis títulos de Jugadora del Año y el récord de goles en un Mundial (17), percibe 434.661 dólares, unos 400.000 euros, en el Orlando Pride de la liga estadounidense, NWSL.

Otra jugadora del Lyon, Ada Hegerberg , es la sexta jugadora mejor pagada gracias a los 448.560 dólares, unos 412.000 euros, según FourFourTwo. La noruega tiene una sobresaliente cifra goleadora de 169 goles en 151 partidos con el Lyon. En quinto lugar está la estadounidense Julie Ertz, que pese a que ahora ha parado su carrera, percibía unos 453.614 dólares, 417.000 euros anuales. Durante toda su trayectoria: dos Mundiales y más de 100 internacionalidades.

En el top 4 nos encontramos a una de las futbolistas más mediáticas, con más ingresos por publicidad que elevarían su salario futbolístico, Alex Morgan. Sobre éste último sabemos que percibe un salario anual de 473.831 dólares, unos 439.000 euros, con el San Diego Wave. La americana fue reconocida por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo en dos ocasiones. Abre este podio la inglesa Keira Walsh, que es la primera en alcanzar el medio millón de dólares anual (505.420 dólares), unos 465.000 euros según la página web de las Olimpiadas. Milita actualmente en el Barcelona.

Las dos primeras futbolistas en el podio de las mejores pagadas del mundo son Sam Kerr y Alexia Putellas. La australiana, según FourFourTwo, percibe unos 526.900 dólares, unos 484.000 euros por temporada. Es la gran estrella no sólo del Chelsea sino también de la selección australiana. La dos veces ganadora del Balón de Oro femenino y española Alexia Putellas es la futbolista mejor pagada del mundo en estos momentos. Según la página web Wage Indicator, tiene un sueldo de 716.151 dólares, lo que serían unos 658.600 euros anuales que percibe del Barcelona.