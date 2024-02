Las risas de Cata Coll durante el discurso de Pedro Sánchez por su pregunta sobre el fútbol femenino

Cata Coll, portera titular de la selección española, ha protagonizado un curioso momento durante la recepción este jueves en La Moncloa. Las recientes campeonas de la Liga de las Naciones han recibido la felicitación de Pedro Sánchez, que ha demostrado -como él mismo ha reconocido en un momento de su discurso- no estar muy informado sobre el fútbol femenino.

Sánchez ha felicitado a las jugadoras y al cuerpo técnico de la selección española femenina por el título de la Liga de las Naciones logrado este miércoles en Sevilla. Una a una las futbolistas han ido saludando al presidente del Gobierno, que ha dado la mano a todas acompañado del José Manuel Rodríguez Uribes, secretario de Estado para el Deporte, y de Pilar Alegría, ministra de Educación y Deportes, que llegó tarde a este recibimiento.

En un momento de su intervención a los pies de la entrada principal de La Moncloa, Pedro Sánchez ha desatado las risas de Cata Coll, portera de la selección, por su duda del título que lograron este miércoles en Sevilla. «Esta Liga de las Naciones, que tengo entendido que es la primera edición», ha preguntado Sánchez nada más iniciar su intervención. Coll, detrás del presidente, no pudo evitar las risas.

Desde ese momento, la portera titular de la selección española, también jugadora del Barcelona, se ha reído en varias ocasiones, haciendo gestos cómplices con sus compañeras. Mientras Sánchez explicaba que «este equipo no tiene techo» y que ahora las jugadoras irán a por los Juegos Olímpicos, Coll, en segunda fila, se reía continuamente.

Las risas de Cata Coll

Durante todo el discurso del presidente del Gobierno, que ha durado dos minutos aproximadamente, Cata Coll ha intentado que no se la viera reír mientras masticaba chicle, pero su gesto no daba lugar a dudas: le hizo gracia la pregunta de Sánchez sobre la Liga de las Naciones y no pudo parar con las risas.

«Se ve una solidaridad, empatía y un espíritu de equipo, que creo que al final es la clave, más allá de lo buenas que sois desde el punto de vista individual», ha añadido Pedro Sánchez en este recibimiento a las campeonas de la Liga de las Naciones.

Olga Carmona agradece el recibimiento

Por su parte, Olga Carmona, defensa del Real Madrid y heroína de la selección con el gol que dio el Mundial el pasado mes de agosto, ha destacado por su parte que el hecho de que vuelvan a comparecer en La Moncloa en un «periodo tan corto de tiempo es señal de que las cosas están saliendo muy bien».

A su vez, Carmona, una de las figuras claves de esta selección, ha agradecido al Gobierno que siga apoyando y apostando por el deporte femenino y ha recalcado que junto a sus compañeras seguirá trabajando para «traer más éxitos para el país».