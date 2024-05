El fútbol español no se plantea renunciar al VAR

La Premier League estudiará el próximo 6 de junio en su asamblea anual si continúa o no con el VAR la próxima temporada. El hartazgo de los clubes ingleses es total con el videoarbitraje y prueba de ello es la consulta que se llevará a cabo en los próximos días entre los 20 equipos de la categoría. En cambio, según ha podido saber OKDIARIO, en España no se llevarán a cabo medidas tan drásticas a corto plazo y este sistema de asistencia arbitral continuará, al menos, en el curso 2024/2025.

Y es que el VAR entró en España en la temporada 2018/2019. Pero cinco años después parece no haber arreglado los problemas del pasado en términos arbitrales. De hecho, con la llegada del videoarbitraje, parece que la crispación en torno al colectivo arbitral parece todavía mayor que antes de implantarlo. Este sistema llegó con el objetivo de arreglar los errores humanos, pero en todas y cada una de las jornadas de Liga (y en otras competiciones continentales) durante estos años la polémica ha estado a la orden del día.

Por ello, la Premier League ha dicho basta y votará en junio si deciden continuar con ello desde la próxima temporada. Una medida drástica, pero que los clubes ingleses parece que no quieren seguir contando con un sistema que ha traído más problemas que soluciones desde su implantación en 2018.

Hablando de nuestra liga, la Real Federación Española de Fútbol adjudicó provisionalmente el VAR a Mediapro el pasado mes de diciembre. De la misma manera, la RFEF adjudicó, también provisionalmente, la tecnología de detección semiautomática del fuera de juego a Hawk-Eye Innovation. Ambas concesiones son para las próximas cuatro temporadas, desde la 2024/2025 hasta la 2027/2028. Por ello, si nos atendemos a los contratos firmados con estas dos empresas encargadas del VAR, el sistema de ayuda arbitral continuará en España, al menos a corto plazo.

De esta manera, la Real Federación Española de Fútbol no se plantea acabar con el VAR, y tampoco llevar a cabo una consulta con los clubes para tomar una decisión, como va a hacer la Premier League en las próximas fechas. Desde el organismo que controla el fútbol español, el sistema de videoarbitraje no se cuestiona pese a estar en el ojo del huracán en todas las jornadas esta temporada -y en las pasadas-.

El VAR desespera a todos

La Premier League ha marcado un precedente en Europa y en el mundo en relación con la viabilidad del VAR. Los clubes ingleses, a propuesta del Wolverhampton Wanderers (que fue el que inició todo este terremoto) no quieren seguir con un sistema que llegó para solucionar el fútbol. Más allá de la realidad, muchos clubes (no sólo en Inglaterra) se han quejado del sistema.

Uno de los más críticos. O mejor dicho, uno de los que ha mostrado su preferencia por el sistema antiguo es y ha sido Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, donde siempre que ha sido preguntado por ello, su respuesta ha sido la misma. «No me gusta el VAR. Antes había un problema y ahora tres: el arbitro, el VAR y los arbitros del VAR», dijo el mandamás del conjunto colchonero recientemente.

Una de las críticas más recientes vinieron de parte de Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad, tras el partido ante el Barcelona. «Evidentemente creo que hay muchas cosas que mejorar. Estas cosas no ayudan nada al fútbol. La gestión de hoy es para tomar nota, después de tres minutos no tiene sentido, entiendo. No hemos perdido por esa acción, pero es importante que no suceda más, por el bien del fútbol», dijo con el técnico tras el penalti de Odriozola.