Terremoto en la Premier League: los equipos ingleses votarán si quitan el VAR

Los clubes de la Premier League han dicho basta con el VAR. Una propuesta del Wolverhampton Wanderers ha desencadenado en una posible salida del videoarbitraje a partir de la próxima temporada. Llegó presuntamente para arreglar los errores del fútbol, pero cinco años después, la liga inglesa debatirá en su asamblea general anual si abolirla o no de cara al próximo curso.

De esta manera, el próximo 6 de junio se reunirán los 20 clubes de la Premier League y, entre otros tantos temas, votarán si quieren o no seguir con el VAR la próxima temporada. Una herramienta que llegó para salvar el fútbol, pero que ha traído más problemas de los esperados con muchas veces decisiones extrañas por parte del colectivo arbitral. Pero no sólo en Inglaterra, también en España, Italia y el resto de países. Pero ha sido la Premier League la que ha dado el paso de llevar a cabo una votación que dictaminará si siguen o no con el VAR desde la próxima temporada.

Los 20 clubes de la Premier League llevarán a cabo una votación para ver si se cargan o no el sistema de VAR a partir de la próxima temporada. Una decisión que ha sido adelantada por The Athletic y que viene a raíz de un comunicado por parte del Wolverhampton Wanderers. Para que el sistema de videoarbitraje quede eliminada se necesitará el «sí» de 14 de los 20 representantes en la asamblea general.

La Premier League votará en junio

El Wolves ha presentado formalmente una resolución a la Premier League para provocar una votación en la Asamblea General Anual de la liga en junio, sobre la eliminación del VAR desde el inicio de la temporada 2024/25.

La introducción del VAR en 2019/20 fue una decisión tomada de buena fe y teniendo en cuenta los mejores intereses del fútbol y de la Premier League. Sin embargo, ha dado lugar a numerosas consecuencias negativas no deseadas que están dañando la relación entre los aficionados y el fútbol y socavando el valor de la marca Premier League, entre las que se incluyen:

Impacto en la celebración de los goles y la pasión espontánea que hace especial al fútbol.

Frustración y confusión dentro de los estadios debido a los largos controles del VAR y la mala comunicación.

Un ambiente más hostil con protestas, abucheos al himno de la Premier League y cánticos contra el VAR.

Exceso del propósito original del VAR de corregir errores claros y obvios, analizando ahora decisiones subjetivas y comprometiendo la fluidez e integridad del juego.

Disminución de la responsabilidad de los árbitros en el campo, debido a la red de seguridad del VAR, lo que lleva a una erosión de la autoridad en el campo.

Errores continuos a pesar del VAR, con aficionados incapaces de aceptar el error humano después de múltiples vistas y repeticiones, dañando la confianza en los estándares de los arbitrajes.

Interrupción del rápido ritmo de la Premier League con largas revisiones del VAR y más tiempo añadido, lo que provoca que los partidos se alarguen excesivamente.

El discurso constante sobre las decisiones del VAR a menudo eclipsa el partido en sí y empaña la reputación de la liga.

Erosión de la confianza y la reputación, con el VAR alimentando acusaciones de corrupción completamente absurdas.

La decisión de presentar la resolución se produjo después de una cuidadosa consideración y con el máximo respeto por la Premier League, PGMOL y nuestros compañeros competidores. No hay que culpar a nadie: todos buscamos el mejor resultado posible para el fútbol y todas las partes interesadas han estado trabajando duro para intentar que la introducción de tecnología adicional sea un éxito.

Sin embargo, tras cinco temporadas del VAR en la Premier League es hora de un debate constructivo y crítico sobre su futuro. Nuestra posición es que el precio que estamos pagando por un pequeño aumento en la precisión va en contra del espíritu de nuestro juego y, como resultado, deberíamos eliminarlo a partir de la temporada 2024/25.