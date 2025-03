De la Fuente: «Somos un equipo insaciable y educados para ganar»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación tras la victoria de España ante Holanda en los cuartos de final de la Liga de Naciones. El combinado nacional, que se llegó a adelantar hasta en tres ocasiones, tuvo que lograr la clasificación para la fase final en una tanda de penaltis agónica que se decidió en la muerte súbita.

De la Fuente analizó como ha vivido la tanda de penaltis: «Lo hemos vivido con gran emoción y un bendito sufrimiento. Ha sido una final anticipada, perfectamente podía ser la final de la Europa. Enfrente teníamos una selección muy potente, pero nosotros hemos estado a un nivel reconocible. He tenido la misma sensación que en la Eurocopa. Hemos visto un superespectáculo».

«Ha sido un partido abierto. Los dos equipos tenemos ideas similares. Proponemos ataque, ataque y siempre ataque. El espectador ha disfrutado mucho, los cuerpos técnicos menos. El partido estaba desequilibrado del ritmo que tenía», añadió.

Sobre el futuro, fue claro: «Ahora a disfrutar de una gran Final Four, nada menos que con tres campeones del mundo y una de Europa, vaya torneo. No hay que ver más que la nómina de equipos en la ronda final y por el camino se han quedado campeones de Europa también. Es un torneo muy potente que yo siempre comparo con la Eurocopa. Tenemos tiempo, pero desde mañana nos pondremos manos a la obra, especialmente con el seguimiento de nuestros jugadores, de nuestro producto».

«Cuando hablamos de sufrimiento parece que tiene una connotación negativa. No entiendo el deporte, y la vida, sin sufrimiento. Cómo no se iba a sufrir contra esta Holanda. Es muy bonito ganar sufriendo, fácil no le gusta a ningún deportista. En esa circunstancia nos encontramos muy cómodos porque somos insaciables. Y queremos seguir ganando y estar a la altura de la exigencia de este país, que se ha enganchado a España», comentó.

Sobre los lanzadores, explicó lo siguiente: «No es que sean suplentes. Estamos felices de poder contar con una relación de 26 futbolistas que cada uno puede jugar. El último cambio, el de Baena, sí fue pensando en la tanda. Lamine está ahora un poco disgustado, pero feliz. Nos ha dado lo que necesitábamos».

De la Fuente también habló de Huijsen, que volvió a dar un recital: «Es una buenísima noticia para el fútbol español. Ha encajado muy bien, por conceptos futbolísticos y por aspectos humanos, ya que es maravilloso. Aporta a un grupo con grandes personas y futbolistas. Es otro más que se suma a esta causa y la familia no deja de crecer».

«Los penaltis los preparamos durante la semana, pero cuando llega la tanda tratamos de darles tranquilidad. Hay que dar calma y seguridad. Lo que trata uno descargarles de responsabilidad. Pase lo que pase vamos a estar orgullosos. Teníamos los seis primeros decididos, pero el problema era a partir de ese momento porque había gente muy castigada. Aquí se entrena todo, pero lo más importante es la actitud», comentó sobre la tanda.