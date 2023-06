Francisco Franco da el ascenso al Atlético Sanluqueño a Primera RFEF

El Atlético Sanluqueño ha logrado este domingo el ascenso a Primera RFEF gracias a un gol de Francisco Franco en el minuto 90. El tanto del extremo en el minuto 90 le ha dado el triunfo a los andaluces en el choque de vuelto, y sumado al 0-2 de la ida les da el ansiado ascenso a la tercera categoría del fútbol español. Pero lo curioso de esta historia es el nombre del jugador.

Después de marcar, Franco Jr, como pone en su camiseta, su gol se ha hecho viral en las redes sociales ya que a todo el mundo le llamó la atención su nombre. Las bromas se sucedieron en las redes y el nombre del joven jugador del Sanluqueño se hizo viral. De hecho, en una entrevista reciente el propio futbolista contó la historia de su nombre algo que ha provocado muchas bromas incluso entre sus propios compañeros de vestuario.

«Mi nombre es por mi padre, que se llama igual que yo y decidió llamarme como él. En la espalda de mi camiseta me puso Franco Jr.», comenzó comentando Franco para luego desvelar la de bromas que ha sufrido por su nombre. «No veas la que me dieron cuando entré en el Cádiz. Yo lo llevo bien, como una broma. A la gente le gusta, mis compañeros alguna coña hacen, pero me lo tomo bien. Estoy muy orgulloso de llevar este nombre porque es por mi familia», añadió Francisco en la entrevista en El Desmarque.