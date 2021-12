La elección de Leo Messi como ganador del Balón de Oro 2021 ha generado mucha polémica en el mundo del fútbol. Algunos no consideran justa la elección y hay quienes aseguran que el ganador debería haber sido Robert Lewandowski. Sobre esto ha hablado Pascal Ferré, editor jefe de France Football y responsable del galardón, que ha reconocido abiertamente la posibilidad de entregarle al polaco el Balón de Oro de 2020.

«El Balón de Oro se basa en un sistema democrático. Hay 170 miembros del jurado y han decidido votar por Messi», dijo en una entrevista en Watson respecto a la polémica por la elección del argentino como ganador de esta edición. A su vez, desveló que él votó al delantero del Bayern de Múnich en primera posición: «No puse a Messi primero. Elegí a Lewandowski, pero creo que Messi también se merece el Balón de Oro».

Asimismo, también habló sobre las declaraciones de Messi hacia Lewandowski en la gala, en las que pedía el Balón de Oro de 2020 para el delantero del Bayern. Al ser preguntado por estas palabras, Ferré no descartó la posibilidad de otorgarle el premio al polaco. «Lo que dijo Messi fue agradable e inteligente. Creo que no tenemos que tomar las decisiones muy rápido. Podemos pensar en ello y deberíamos».

France Football canceló la edición de 2020 por el coronavirus. Si bien es cierto que la mayoría de ligas se terminaron, la francesa se suspendió antes de concluir todos los partidos programados. «No podemos estar seguros de si Lewandowski habría ganado el Balón de Oro el año pasado. No podemos saberlo porque no hubo votaciones, pero, para ser honesto, tenía muchas posibilidades de ganarlo», comentó Ferré.