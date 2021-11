Robert Lewandowski se quedó a las puertas del Balón de Oro y su agente, Pini Zahavi, ha estallado contra France Football por la elección de Leo Messi. El delantero polaco terminó segundo a 33 puntos del argentino, que conquistó su séptimo trofeo. La elección no gustó en absoluto al representante israelí y no dudó en mostrar su disconformidad.

«Grandes felicitaciones a Messi: es un jugador impresionante y una leyenda eterna del fútbol, pero el Balón de Oro 2021 no le pertenece. No esta vez. El Balón de Oro pertenece a Robert Lewandowski. A Robert no le han robado, pero es el hombre que se lo merecía», afirmaba en declaraciones a TZ tras conocerse el ganador de la presente edición del Balón de Oro.

Zahavi proseguía con su discurso contra la revista francesa y asegura que el Balón de Oro tendría que haber sido para su representado: «No es de extrañar que a cientos de millones de aficionados les resulte difícil de creer el resultado final. El lunes por la noche debería haber terminado con Robert celebrando su primer Balón de Oro».

No obstante, el agente de Lewandowski no fue el único que criticó la elección del premio. Lothar Matthäus, leyenda del Bayern de Múnich, mostró su enfado en Sky Sports por haber escogido a Messi como ganador. «No entiendo nada de esta decisión», señaló. Pese a que Leo conquistó la Copa América y la Copa del Rey, Matthäus se mostró bastante indignado por el resultado final.

El polaco recibió un premio al Mejor Goleador del Año, un galardón que se inventó France Football a última hora junto al de Mejor Club que fue para el Chelsea, vigente campeón de la Liga de Campeones. De esta manera el futbolista del Bayern no se marchó de vacío de la gala y vio premiados sus 48 goles en 40 partidos anotados el curso pasado.