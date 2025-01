Fotografían a Sofía Vergara de cita romántica con uno de los deportistas más famosos del mundo

No se habla de otra cosa en Estados Unidos. La reconocida actriz Sofía Vergara y el destacado piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton han sido pillados y fotografiados juntos en lo que parece haber sido una cita romántica entre ambos en Nueva York. De confirmarse, sería sin duda uno de los romances del año que acaba de comenzar.

El portal estadounidense TMZ compartió imágenes del encuentro y comentó: «Sofía Vergara y Lewis Hamilton acaban de terminar una cita para almorzar y parece que las chispas están volando». Según la publicación, ambos lucían sonrientes y muy cercanos, lo que ha desatado rumores sobre un posible romance. «Sofía y Lewis se sonríen de oreja a oreja y parecen absolutamente enamorados».

Sofia Vergara and Lewis Hamilton Flirt After Two-Hour Lunch Date in NYC | Click to read more 👇 https://t.co/WDDx2V7IFi — TMZ Sports (@TMZ_Sports) January 15, 2025

Sofía Vergara, de 52 años, es conocida a nivel mundial por su papel de Gloria Delgado-Pritchett en la exitosa serie Modern Family y por interpretar a Griselda Blanco en la reciente producción Griselda. En julio de 2023, la actriz colombiana anunció su separación de Joe Manganiello, con quien estuvo casada durante siete años. En ese momento, emitieron un comunicado conjunto pidiendo privacidad mientras afrontaban esta nueva etapa de sus vidas. Antes de su matrimonio con Manganiello, Sofía mantuvo relaciones con Nick Loeb y Justin Saliman.

Por su parte, Lewis Hamilton, de 40 años, es una leyenda de la Fórmula 1, con siete campeonatos mundiales y 105 victorias en Grandes Premios. Ahora ha fichado por Ferrari y la expectción es máxima. El piloto británico ha sido vinculado sentimentalmente en el pasado con figuras como Nicole Scherzinger, Rihanna, Barbara Palvin y Kendall Jenner. La aparición de Vergara y Hamilton juntos ha generado una oleada de especulaciones y curiosidad entre sus seguidores, quienes esperan conocer más detalles sobre esta inesperada conexión.

Sofía Vergara y El Hormiguero

Sofía Vergara dio mucho que hablar hace un año en España tras su entrevista en El Hormiguero. Lo que parecía ser una de las noches más esperadas de la temporada se torció de forma inesperada. La actriz colombiana se pronunció días después de la enorme polémica con Pablo Motos que revolucionó las redes.

Casi dos semanas después de aquella visita, la intérprete de Modern Family y de Griselda, quiso pronunciarse después de que en las redes sociales y en cientos de medios se hablase de que hubo una enorme tensión en su charla. Lejos de confirmarlo, ha realizado unas declaraciones en las que asegura que se sintió cómoda en todo momento.

«La entrevista con Pablo fue además como amigos, a mí me dijeron ‘Para que sea chistoso métete con él y comienza a…’, osea, no hay ningún problema, yo no tengo ningún problema con él, lo adoro, me encanta su programa, sino que estábamos tomándonos el pelo entre los dos», dijo tras ser preguntada por este tema durante la presentación de su nueva serie en Colombia.

El presentador valenciano, con ayuda de Antonio Resines, también quiso aclararlo todo. «Voy a contarlo todo. Viene Sofía Vergara, conectamos muy bien y le digo: ‘Vi una entrevista tuya con Kevin Hart donde no le dejabas caminar y estabas todo el rato vaciándole y él vacilándote a ti. Si pudiéramos hacer como que somos dos viejos amigos y tú me vacilas, y yo te vacilo’», contó.

«Bajamos aquí e hicimos un programa de puta madre. Nosotros nos lo pasamos muy bien, solo hay que ver el programa. El público se ríe…», se lamentaba el valenciano después de todos los comentarios. De esta forma, Sofía confirmó la versión ofrecida por el presentador y que desmonta muchos de los comentarios que se hicieron virales.