La Fórmula 1 señala a Fernando Alonso como el mejor piloto de Miami.. y del Mundial

Fernando Alonso no lidera la clasificación de la Fórmula 1 porque Red Bull cuenta con una máquina que destroza a todos sus rivales, pero sí que está siendo el mejor piloto del Mundial. Lo dice la propia competición en sus Power Rankings, las valoraciones que realizar en cada carrera de los 20 pilotos enrolados en la F1 y que ha vuelto a publicar después del reciente Gran Premio.

Un panel de expertos formado por cinco jueces elabora estas clasificaciones valorando de 1 a 10 el rendimiento de cada piloto eliminando el coche de la ecuación. A Fernando Alonso no le hizo falta ganar en Miami para ser nombrado el mejor del fin de semana: tres de los jueces le pusieron un 10, y dos un 9, para una nota promedio de 9,6, superior a las de Max Verstappen (9) y George Russell (8,8).

«Está siendo un comienzo de temporada fenomenal para Alonso, que ya ha puesto sus ojos en terminar más alto en el podio», destaca la F1 en su web oficial, consciente de que el español, después de subir al podio por cuarta vez en cinco carreras, ya tiene en el punto mira la ansiada victoria 33. De hecho, ya ha dejado caer cuáles son las carreras más propicias para conseguirla.

P3 in the race, P1 in this week's @aramco Power Rankings ⚡️

👏 @alo_oficial #MiamiGP #F1 pic.twitter.com/zMefKXXRka

— Formula 1 (@F1) May 10, 2023