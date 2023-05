El genial enganchón entre Verstappen y Alonso: «¿Ahora eres coach?»

Fernando Alonso y Max Verstappen se ha convertido en los grandes protagonistas, con permiso de Sergio ‘Checo’ Pérez, de este inicio de temporada. El neerlandés y el español tuvieron un cruce de declaraciones tras el GP de Miami en el que el líder del Mundial le apodó como «el coach de la vida», después de que el de Aston Martin preguntara por radio la posición de su compañero tras ver un adelantamiento por las pantallas durante la prueba.

No es la primera vez que Alonso hace algo así. En plena carrera de Bakú, el bicampeón del mundo lanzó un consejo por radio para que se lo transmitieran al canadiense. Al ser preguntado por lo sucedido en Miami en la rueda de prensa oficial del gran premio, el 14 aseguró que «en este circuito teníamos pantallas gigantes fuera de algunas de las curvas lentas, y era muy fácil seguir la carrera por televisión».

Al escuchar las palabras de la leyenda de la F1, Verstappen le cortó en plena respuesta y entre risas comentó: «Eres como un coach de la vida. En la última carrera dijiste ‘prueba mi balance de frenos’. Ya sabes, es bueno». Alonso se lo tomó con filosofía y dijo que simplemente sentía curiosidad por saber en qué posición estaba Stroll: «No lo se. Vi un adelantamiento a los Alpine o el Alfa Romeo y sentí curiosidad en qué posición estaba».

Racer. Life coach. TV addict.@alo_oficial kept a watchful eye over team mate @lance_stroll during Sunday's race! 📺🍿#MiamiGP #F1 @AstonMartinF1 pic.twitter.com/Xb4ROcwN6E

— Formula 1 (@F1) May 8, 2023