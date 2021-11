Faltan cuatro carreras para el final del Mundial de Fórmula 1 y 19 puntos son los que tiene de ventaja Max Verstappen respecto a Lewis Hamilton. Para fortuna de este último, en el GP de Brasil estarán en juego los 3, 2 y 1 puntos extra que otorga la carrera al sprint que se disputará este sábado en el Autódromo José Carlos Pace. A favor del británico jugarán, además, las estadísticas, y es que en las dos carreras que se disputaron el domingo siguiente a la carrera al sprint, Verstappen sufrió sus dos únicos abandonos hasta la fecha.

Si bien la sesión de clasificación tendrá lugar el viernes y la carrera al sprint el sábado, el GP de Brasil se disputará el domingo 14 de noviembre. La carrera se podrá seguir a partir de las 18:00 horas y se podrá ver en directo online y por TV.

DRIVERS' STANDINGS Max Verstappen extends his lead further in the championship 👊 The gap between himself and Hamilton is now 19 points! 🤯#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/zwuLMrZYJA — Formula 1 (@F1) November 7, 2021

Carlos Sainz afronta el GP de Brasil con los deberes hechos. Su equipo, Ferrari, ha recuperado la tercera plaza en el mundial de constructores y ya aventaja en 13,5 puntos a McLaren. Alpine, por su parte, ve peligrar su quinto puesto después de que AlphaTauri le haya dado caza en la clasificación. Así pues, Fernando Alonso estará obligado a hacer magia en un circuito de inmejorables recuerdos para él. Y es que el asturiano se proclamó campeón de Fórmula 1 en Brasil tanto en 2005 como en 2016.

CONSTRUCTORS' STANDINGS Only 1️⃣ point separates Red Bull and Mercedes 🤯 And, Ferrari make a move past McLaren! 👀#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/hxb8LAQTL0 — Formula 1 (@F1) November 7, 2021

Los buenos recuerdos de Alonso en el GP de Brasil

“Obviamente me trae muy buenos recuerdos y no parece que hayan pasado 15 años. Tuvimos un paquete sólido ese año, pero cuando la temporada comenzó a entrar en su etapa final los Ferrari eran rápidos y consistentes”, recordaba Alonso en la rueda de prensa previa al GP de Brasil.

Sobre la lucha que mantuvo en 2006 por el título con Michael Schumacher, ha añadido: “De todos modos, Michael tuvo un abandono en Suzuka, que era la carrera justo antes de Brasil y eso hizo que sólo necesitáramos un punto para ganar el Campeonato. También él tenía una penalización de parrilla, así que eso hizo las cosas más fáciles. Incluso en esta posición eres consciente de tu resultado final y tienes que asegurarte de que lo haces todo bien”.

“A pesar de la situación en el Campeonato, como piloto siempre empujas al máximo. Al final conseguimos hacer una buena carrera para terminar segundos y fue suficiente para el título. ¡No queríamos arriesgar nada! La sensación después fue impresionante y fue especial ver a todo nuestro equipo celebrando una batalla tan apretada por el Campeonato”, finalizaba Fernando Alonso.

Alonso luchará en Brasil por el Overtake Award

Precisamente el español volverá a luchar en Brasil por un título que no tiene en su palmarés. Se trata del Overtake Award, que se ha creado esta temporada para premiar al piloto que más adelantamientos realice. Si bien Sebastian Vettel afrontó el Gran Premio de México con dos adelantamientos más que Fernando Alonso, ambos llegan empatados al frente de la clasificación a Brasil.

Seb and Fernando are joint leaders in the season standings 👀 Who will win the 2021 @cryptocom Overtake Award? 🤔#F1 | https://t.co/8PdPZlBesT pic.twitter.com/hfP6WAEV5w — Formula 1 (@F1) November 10, 2021

También afronta crecido el GP de Brasil un Carlos Sainz que al ser cuestionado sobre la última carrera señalaba: “Diría que el domingo, o durante el fin de semana, me sentí al 100% cómodo con el coche por primera vez quizá desde Austria o así. Pero sí, diría que no sentí que era mi primer año conduciendo el coche. Sabía lo que el coche estaba haciendo, lo que tenía que hacer para conducirlo perfectamente”.

Horarios del GP de Brasil de Fórmula 1

Viernes 12 de noviembre:

Entrenamientos libres 1: 16.30 horas – 17.30 horas.

Clasificación 2: 20.00 horas – 21.00 horas.

Sábado 13 de noviembre:

Entrenamientos libres 2: 16.00 horas – 17.00 horas.

Carrera al sprint: 20.30 horas.

Domingo 14 de noviembre:

Carrera: 18.00 horas (71 vueltas).

¿Dónde ver el GP de Brasil 2021 por TV?

El GP de Brasil de Fórmula 1 2021 se podrá ver por televisión a través de DAZN y en el canal DAZN F1 que ha habilitado la plataforma en Movistar para que los clientes que no estén suscritos a ella puedan seguir disfrutando de las carreras. Además, se podrá seguir el Gran Premio de Brasil con comentarios en directo a través de la página web de OKDIARIO.