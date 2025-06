El fin de semana patriótico de Laporta: el himno de España le persigue allá dónde va

A Joan Laporta le acompaña este fin de semana el himno de España allá donde va. El presidente del Barcelona lo escucha día a día, algo que no le gustará mucho al ser un reconocido independentista. Pero es lo que tiene acudir -de forma libre- a eventos futbolísticos en los que el himno de España suena. El sábado fue en Huesca con motivo de la final de la Copa de la Reina (fútbol femenino) y este domingo es en Múnich por la final de la Liga de las Naciones.

Joan Laporta ha tenido un fin de semana de los más ‘patriótico’ al escuchar el himno de España dos veces. Lo hace como representante del Barcelona, ya que en ambos casos está por ese motivo. Primero fue el sábado en el estadio de El Alcoraz de Huesca. Barcelona y Atlético de Madrid disputaron la final de la Copa de la Reina (con victoria culé por 2-0) y antes del partido, como manda el protocolo, sonó el himno de España, que fue pitado por la hinchada culé.

Un día después, Joan Laporta aceptó la invitación de la Federación Española para estar en Múnich, ciudad de Alemania donde se disputa la final de la Liga de las Naciones entre España y Portugal. Ahí, como manda también el protocolo y la tradición en el fútbol de selecciones, sonará el himno de España antes del inicio de ese partido. Y Joan Laporta lo escuchará otra vez en vivo, desde el palco de autoridades.

Evidentemente, todo esto es una anécdota, toda vez que Joan Laporta va de forma voluntaria. Es decir, no es obligado a escuchar el himno ni es ningún tipo de encerrona. El presidente del Barcelona ya sabe que a estos dos eventos que va, sonará el himno nacional. Y como no podía ser de otra forma -aunque es algo que no hace su propia afición-, Laporta respeta el himno de España.

A Huesca acudió el máximo representante del conjunto azulgrana porque su equipo femenino disputaba la final, pero a Múnich lo ha hecho por invitación de la Federación. La RFEF invitó a todos los presidentes de los equipos que tienen representación en la actual convocatoria de España, así como de los clubes de origen de estos futbolistas que representan a la selección española en esta Liga de las Naciones. En el caso del Real Madrid, está como representante Emilio Butragueño.