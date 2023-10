La FIFA confirma las fechas del Mundial 2030: la final será el 21 de julio

La FIFA ya ha confirmado las fechas para el próximo Mundial 2030 que se disputará entre España, Marruecos y Portugal, con partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay. El torneo comenzará el 8 o 9 de junio y la final se disputará el 21 de julio, en principio, en el Santiago Bernabéu.

La FIFA ha confirmado este viernes un primer borrador con las fechas para el Mundial 2030. El inicio y el final principalmente. Los partidos inaugurales en Uruguay, Paraguay y Argentina se disputarán el 8 o 9 de junio. Días más tarde se celebrará la ceremonia inaugural.

Por otro lado, la gran final, que en principio se disputaría en el Santiago Bernabéu en Madrid, se jugará el 21 de julio de 2030. Por lo tanto, el Mundial 2030 duraría 45 días y se disputaría en seis países y en tres continentes diferentes.

La ceremonia inaugural será el 13 o 14 de junio

Días más tarde, el 13 o 14 de junio, se celebrará la tradicional ceremonia inaugural en un país, ciudad y estadio por definir todavía. Un inicio que será completamente diferente al resto de Mundiales. Por otro lado, el 15 o 16 de junio se completarán los partidos de los grupos cuyas selecciones coincidan con Argentina, Uruguay y Paraguay. Todas estas selecciones disputarían la segunda jornada el 21 o 22 de junio.

España no teme por la final del Mundial 2030

La Federación Española de Fútbol está tranquila con la posibilidad que la final del Mundial que se celebrará en 2030 en nuestro país, Portugal y Marruecos, se juegue en otro cualquier escenario que no sea el estadio Santiago Bernabéu. Tal y como estaba previsto cuando la federación marroquí no formaba parte de esta candidatura y como sigue siendo ahora.

Durante los próximos meses, las tres federaciones trabajarán al unísono para perfilar el informe que tendrán que enviar en verano a la FIFA y donde se detallará cuáles son las sedes que tendrá cada país y cuantos partidos se albergarán en cada de ellos.

La Federación Española de Fútbol está segura de que no habrá ningún problema para llegar a un consenso en el que la final se jugará en el mejor estadio posible, como es el Santiago Bernabéu. No obstante, si Marruecos se enroca en que también quiere organizar la final, desde Las Rozas están seguros de que la FIFA, que al final es la que da el ok a todas las sedes, se decantará por la capital de España. En caso de conflicto, el organismo presidido por Infantino tomará la decisión final.