La FIA explica el despido del comisario que odia a Alonso: «No puedes apoyar a fulano y ser árbitro»

El presidente de la FIA, Ben Sulayem, ha aclarado el despido fulminante de Johnny Herbert, que la semana pasada decía adiós a su papel como comisario por sus constantes comentarios favorables a ciertos pilotos y negativos hacia otros. Alguien que siempre salía mal parado tanto por sus decisiones como por sus palabras era Fernando Alonso, al que le metió una sanción histórica de 20 segundos en el Gran Premio de Australia de 2024.

La Fórmula 1 se quedó estupefacta con tremendo castigo sobre el asturiano por pilotar de forma normal cuando se defendía de George Russell antes del tremendo accidente del de Mercedes en las últimas vueltas. Herbert siempre ha odiado a Alonso y su última opinión contraria al español acabó de dinamitar la paciencia de la FIA, que anunció su cese días más tarde.

Herbert, en una de sus habituales participaciones en programas de televisión británicos de F1, puso a Aston Martin como el peor equipo de 2025 en sus quinielas y criticó nuevamente a Alonso, con el que inició una larga enemistad en Australia hace nueve años, todo con el trasfondo de la edad del asturiano.

La explicación del presidente de la FIA sobre su despido fue la siguiente: «Johnny era un comisario muy bueno, pero luego había un conflicto de intereses, y él lo sabe. No puedes ser periodista en una gran empresa y expresar tu punto de vista, y luego hacer de comisario, que es un árbitro. Dices, ya sabes, mi mejor escenario es que gane fulano».

La FIA echa un capote a Alonso expulsando a Herbert

«¿Y qué pasa si ese piloto que prefieres tiene a otro en primer o segundo lugar? ¿Cómo haces tu juicio? Bueno, quiero decir, la salida fue… él lo entendió y agradeció a la FIA la oportunidad y nosotros le agradecimos por lo que hizo», añadió, dejando claro que la salida de Herbert fue un despido, con ese trasfondo de las apuestas como publicaron algunos medios de comunicación.

«Nuestra selección de comisarios debería ser más amplia. No deberíamos estar limitados y tendremos sangre nueva, una nueva selección que va a sostener el negocio del deporte del motor», adelantó. La FIA no vive momentos fáciles en cuanto a la opinión pública, que no se explica en general como castigarán con tanta dureza a los pilotos por decir palabrotas.

Como decimos, el pique entre Herbert y Alonso viene de lejos. El ex comisario pidió la retirada de Fernando y el propio piloto asturiano le contestó en pleno programa del que era comentarista. «No me retiro, el campeón, soy yo. Tú no ganaste y por eso acabaste de comentarista», le dijo. De esta forma, las decisiones contrarias al bicampeón del mundo que se puedan producir en el próximo campeonato ya no llevarán la firma del británico.