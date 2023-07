Ferrari arruina a Carlos Sainz con una estrategia inédita

Nada nuevo bajo el sol. Ferrari volvió a arruinar una carrera a Carlos Sainz, esta vez, en el Gran Premio de Hungría. El fin de semana no empezaba de la mejor forma para el piloto madrileño, que se quedaba fuera de la Q3 en la calificación del sábado (11º), por lo que le tocaba remontar este domingo en Hungaroring. En la salida cumplió su deber con creces, un lance en el que recuperó hasta cinco posiciones (6º) pero, a partir de ese momento, todo se empezó a torcer.

Sainz corrió durante las primeras vueltas con un agresivo juego de neumáticos blandos, que resistieron más de lo esperado. Mientras que Charles Leclerc observaba por el retrovisor a su compañero justo por detrás antes de su primera parada. El cambio de neumáticos en boxes del monegasco fue desastrosa (9.4 segundos), una grave situación cuyo peso iba a recaer, inesperadamente, sobre el español, del que cabe recordar que sigue por delante en la clasificación del Mundial.

Un estatus que nunca ha importado para los estrategas de Ferrari que, una vez más, han vuelto a priorizar a Leclerc en Hungría. Después de la mala parada, había que compensar de alguna forma, y la solución de los de Maranello fue trazar un undercut contra Sainz, de forma que este parase en boxes y el monegasco saliese por delante en pista.

El propio Sainz dijo al término de la carrera que la decisión de «cambiar los coches» era una forma de «compensar» la horrible parada de Leclerc, en la que el desprendimiento de una de las mangueras retrasó la detención hasta cerca de diez segundos. Sin embargo, Fred Vasseur, el jefe de Ferrari, se las apañó para tratar de explicar lo sucedido cuando le preguntaron en DAZN tras la carrera.

Ferrari se excusa

«Sabíamos que en ese lado del garaje teníamos que arriesgar. No sé si era la elección adecuada o no, es lo que ha elegido el equipo. Sabíamos que le faltaría vida al neumático de Sainz y que teníamos una oportunidad con Leclerc, habría sido la elección adecuada sin duda», dijo Vasseur en condicional, puesto que al monegasco le sancionaron con cinco segundos por sobrepasar la velocidad permitida en el pit-lane.

Una sanción de la que perfectamente podría haberse beneficiado Sainz si no hubiera sido sobrepasado por George Russell. Un adelantamiento que se podría haber evitado sin ningún tipo de problema con una buena estrategia en las paradas, sin ejercer tácticas que, en la teoría, se deberían emplear contra rivales, no contra compañeros. Sin esa pillería de Leclerc, la lógica dice que el piloto madrileño habría acabado sexto, un escenario en el que no habría sido adelantado por el de Mercedes.