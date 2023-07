Carlos Sainz: «¿El nuevo formato? Ni me va ni me viene»

Carlos Sainz compareció ante los medios de comunicación al término de la calificación de este sábado en el Gran Premio de Hungría. El madrileño no pudo pasar a Q3 por primera vez en todo el Mundial de 2023 y saldrá desde la undécima posición. Su verdugo fue su compañero en Ferrari, Charles Leclerc, que mejoró su tiempo en la última vuelta cuando era Sainz quien marcaba el límite.

Resultado

«Bueno nada, hoy la parrilla estaba súper apretada, sabía desde antes de la clasificación que no iba a ser fácil pasar la Q1 y la Q2, se me lleva atragantando el primer sector todo el fin de semana con los neumáticos medios. Hay veces que dos milésimas no hacen la diferencia pero hoy sí».

Nuevo formato

«Los libres han sido muy aburridos porque no teníamos neumáticos para rodar. Ni me va ni me viene».

Domingo

«Creo que va a ser una carrera divertida, estamos todos muy cerca, intentaremos ir al ataque, pero aquí adelantar no es fácil, a ver qué nos podemos inventar».