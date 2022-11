Fernando Verdasco, sancionado dos meses por saltarse involuntariamente el código antidopaje

Fernando Verdasco estará dos meses sancionado por una infracción en la normativa antidopaje, al olvidarse de renovar el justificante que le permite habitualmente consumir una sustancia prohibida, el metilfedinato. El tenista madrileño de 38 años cuenta con una receta para tratar un trastorno por déficit de atención, también conocido como TDAH, pero no cayó en renovarlo a tiempo, lo que le ha llevado a recibir una sanción que acepta y que le permitirá volver a competir a comienzos de 2023, coincidiendo con el inicio de una nueva temporada.

Este miércoles, la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA), informaba de que la sustancia había aparecido en la orina de Verdasco en un control al que fue sometido en el mes de febrero de 2022, durante la celebración del ATP Challenger de Río de Janeiro. «El jugador admitió la infracción de las normas antidopaje y explicó que se le había diagnosticado TDAH y que había utilizado legítimamente metilfenidato, como medicación prescrita para tratar la afección, de acuerdo con una Autorización de Uso Terapéutico (TUE)», indica el organismo, confirmando la sanción a Verdasco y la aceptación de esta por parte del tenista español.

La ITIA añade que Verdasco no tenía ninguna intención de saltarse las normas, un comunicado en importante de cara a mantener una imagen limpia de un tenista que a lo largo de los años no ha cometido ninguna infracción de este tipo. «Se acepta que el jugador no tenía intención de hacer trampas, que su infracción fue inadvertida y no intencionada y que no tiene ninguna culpa o negligencia significativa por ello», se puede leer en la nota.

Las sanciones por dopaje para tenistas que no hayan infringido las normas con anterioridad suelen ser de dos años, pero los motivos médicos y el reconocimiento de no intencionalidad de Verdasco reducen la del tenista español a sólo dos meses. El periodo de inhabilitación comenzó en la fecha de la suspensión provisional voluntaria del jugador y concluirá el 8 de enero de 2023, por lo que Fernando podrá comenzar la nueva temporada sin mayores problemas y sólo viéndose limitado a la primera semana de torneos del año.