Fernando Alonso ya tiene en su mesa la primera predicción de resultados de Aston Martin

Fernando Alonso correrá la próxima temporada en Aston Martin y desde la escudería británica ya le han dado una predicción de lo que esperar en las primeras carreras. El español ha sido fichado por su perfil para cambiar las dinámicas en las escuderías y convertirlas en ganadoras, algo que esperan en el coche verde.

«Sabe que al venir aquí no vamos a ganar la primera carrera juntos. Pero puede estar seguro que lo daremos todo y escucharemos lo que tiene que decir. Si no podemos hacer algo se lo tenemos que decir, abierta y transparentemente: ‘Mira, esto no lo podemos hacer. Con todas las posibilidades, esto es lo que haremos’. Creo que con ese tipo de diálogo, no habrá ninguna problema», explicó Michael Krack, jefe de Aston Martin.

El máximo responsable de la escudería de Silverstone conoce muy bien lo que puede dar Fernando Alonso. «Normalmente, los pilotos con esta experiencia, no tienen deseo de ganar, se disipa, especialmente si ya han ganado. La pega podría ser que si el coche no es lo suficientemente bueno, sabemos que eso pondría difíciles las cosas, pero eso pasa con cualquier piloto. Ya hemos manejado a Vettel y lo haremos con Fernando. Al final no es tan complicado si eres transparente, honesto y directo», apuntó.

Fernando Alonso ya sabe a lo que atenerse en este cambio por Alpine y Krack prefiere no disparar las expectativas como sí se hizo en Francia. De El Plan se ha pasado a La Misión, aunque no hay campanas de ganar el Mundial de Fórmula 1, al menos a corto plazo. «Creo que hará grandes cosas con nosotros, y no sería acertado decir en qué posición acabaremos, pero es el piloto ideal para nuestro viaje hacia convertirnos en un equipo de los de arriba», relató.

Finalmente el directivo luxemburgués explicó que «Fernando Alonso tiene esa única combinación de velocidad, hambre, motivación y experiencia. Para nosotros lo hace el candidato perfecto». Además Krack cree que el bicampeón del mundo vale cada céntimo que han pagado por él: «Puede empujarnos más que un piloto que no tiene tanto calibre. Probablemente sea más difícil que ahora. Lo discutimos, debatimos los pros y los contras y llegamos a la conclusión de que era el paso correcto».