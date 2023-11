Fernando Alonso ya piensa en su próximo objetivo nada más concluir el Mundial de Fórmula 1 y ha retado a Max Verstappen a que pueda batirle sobre el asfalto con coches muy diferentes a los que normalmente suele pilotar. El español y el holandés protagonizaron la gran imagen en los momentos posteriores al Gran Premio de Abu Dabi de este domingo con una improvisada entrevista que volvió a reafirmar la inmejorable sintonía que mantienen los dos campeones mundiales.

Nada más sellar la decimonovena victoria del año, récord absoluto en toda la historia de la Fórmula 1, el habitualmente hosco Verstappen estaba de un humor excelente y en la zona de prensa del circuito de Yas Marina se lanzó a bromear con Fernando Alonso. De esta forma, cogió el micrófono de Viaplay, una de las plataformas con derechos para retransmitir el Mundial de F1, y se lanzó a entrevistar al asturiano.

En un ambiente muy distendido entre ambos, con constantes bromas, Verstappen dijo que espera mantenerse alejado de la Fórmula 1 durante un tiempo, algo para lo que todavía tendrá que esperar Alonso, ya que este martes volverá a subirse al Aston Martin para realizar un test en el propio circuito de Abu Dabi.

«Espero que te vaya bien en el test, yo haré una prueba con un GT3 en Portimao», desveló Verstappen, provocando que Alonso realizara su propia revelación en pleno directo: «Yo también, en Aragón». La respuesta del holandés no se hizo esperar: «Podríamos hacer algo en medio». Y de puntilla, la contestación de Alonso: «Vale, podemos probar con un DTM. Ahí te podré ganar».

Good race to finish the season on a high. Thank you team for a 2023 that I will always remember. Thank you for everything @AstonMartinF1 🙏 #f1 #abudhabi #astonMartin pic.twitter.com/Uxih1LGgIG

— Fernando Alonso (@alo_oficial) November 26, 2023