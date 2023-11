Fernando Alonso se fija un nuevo objetivo en Abu Dabi: «Hay dinero en juego»

Fernando Alonso habló ante los medios de comunicación después de exprimir al máximo el Aston Martin y finalizar en séptima posición la clasificación del GP de Abu Dabi. El bicampeón del mundo habló sobre la lucha con Carlos Sainz por la cuarta posición y afirmó que el Ferrari es «tremendamente superior en esta carrera». También dejó claro que ahora se centra en el Mundial de constructores, con el que Aston Martin compite con Mclaren, porque «hay dinero en juego».

Fernando Alonso volvió a sacar su mejor versión en la última clasificación de la temporada. El piloto español solventó sin problema la situación en las dos primeras rondas de clasificación y se plantó en una Q3 en la que consiguió marcar el séptimo mejor tiempo de la jornada del sábado. Un resultado óptimo viendo las prestaciones de un Aston Martin que no está para grandes alardes en el circuito de Yas Marina.

🙌 Fernando Alonso ya está con la calculadora en la cabeza mirando cada opción tanto en el mundial de constructores como en el de pilotos 🧮#AbuDabiDAZNF1 🇦🇪 pic.twitter.com/bQnVEOxQqX — DAZN España (@DAZN_ES) November 25, 2023

«No, yo creo que el Ferrari es otra vez top 3 con Leclerc. Es un coche tremedamente superior al nuestro. Lando sale delante de mí, los McLaren están siendo muy rápidos, creo que voy a perder la posición con Lando también en pilotos», dijo tras ser cuestionado por la lucha con Carlos Sainz por la cuarta plaza del Mundial.

«Lo que más nos interesa es el Mundial de Constructores. Los McLaren salen delante de nosotros, terceros y quintos. Creo que no tenemos mucho que hacer pero si hay una carrera loca, un safety car, un toque de suerte… vamos a intentar en constructores. En piloto tengo miedo de Norris y Leclerc, que está a 12 puntos y puede hacer podio», dijo.

«El año lo voy a cerrar estupendamente. Voy a pensar que voy a acabar séptimo en Pilotos, me van a adelantar mañana Norris y Leclerc, y si hay alguna mejora en eso, bien. Pero cambia poco, no voy a recordar el 2023 por la posición final del campeonato, sino por la llegada a Aston Martin, los podios y sentirme competitivo. El puesto final es una anécdota. En Constructores sí que es importante, porque hay dinero en juego para el equipo; en Pilotos, no hay dinero», señaló en declaraciones a DAZN.

Aston Martin llega a la última carrera del Mundial de Fórmula 1 en la cuarta posición con 272 puntos. En el quinto puesto amenaza un equipo McLaren que acumula 248 y que aspira a colocar a sus dos pilotos cerca del podio en el GP de Abu Dabi.

