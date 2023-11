Aston Martin habla abiertamente de la renovación de Fernando Alonso

La Fórmula 1 echa el cierre este fin de semana con el Gran Premio de Abu Dabi y ya no se habla de otra cosa en el ‘paddock’ que no sea de la próxima temporada o, incluso, más allá de 2024. Hablando precisamente a dos años vista, Fernando Alonso finaliza contrato con Aston Martin la próxima temporada y a Mike Krack, jefe de la escudería británica, fue preguntado sobre ello este viernes.

La renovación de Fernando Alonso de cara a 2025 comienza a ser un tema importante dentro de la Fórmula 1. Antes del final de la temporada y en esta sesión de viernes Mike Krack confirmó lo que era un secreto a voces. «¿Quiere Aston Martin renovar al asturiano más a allá de 2024?», preguntaban al jefe de la escudería. «Sí, queremos extender el contrato de Fernando Alonso con Aston Martin más allá de 2024», respondía Krack.

Y es que Fernando Alonso afronta este último fin de semana con una motivación clara. Quedar el cuarto clasificado en el ránking mundial de pilotos. El piloto de Aston Martin suma 200 puntos, los mismos que su compatriota Carlos Sainz. Ambos lucharán por ver quién queda por delante. Una lucha que era impensable a principio de temporada. El asturiano ha sido el principal valedor del crecimiento de la escudería británica. Por ello, las aspiraciones de los ingleses en su lucha por el campeonato de cara a los próximos años están ligadas con la presencia del bicampeón del mundo.

Recientemente, Mike Krack hablaba sobre la renovación de su piloto: «Obviamente, no es una decisión que tome yo solo. Tenemos a Lawrence Stroll y tenemos a Martin Whitmarsh. Hablamos sobre esas cosas, pero solo puedo decir que al nivel en el que está trabajando, creo que (la edad de Alonso) es solo un número».

«Creo que, con la disciplina y la motivación adecuadas, rendirá sin problemas. Por ejemplo, ves a Valentino Rossi o a tenistas como Roger Federer… que tuvieron carreras deportivas muy largas», comparaba a Alonso con otros grandes mitos del deporte.

Ambición de Alonso

«He trabajado con pilotos que no tenían ni 30 años y que decían ‘lo he conseguido todo’, aunque no hubieran conseguido mucho en verdad. Y luego tienes un ejemplo como Alonso, con una gran mentalidad y una determinación enorme», añadió Krack

«Cuando ves las ganas… He trabajado con pilotos que no tenían ni 30 años y que decían ‘lo he conseguido todo’, ya sabes, aunque no han conseguido mucho en verdad. Y luego tienes un ejemplo como él, con una gran mentalidad y una determinación enorme», comentó. «Internamente, no hablamos de eso (su edad).

Por otro lado, Dan Fallows confirmó recientemente el binomio Stroll-Alonso para la próxima temporada: «Es realmente importante para nosotros. Lance y Fernando están sacando lo mejor del coche en este momento y eso es lo que queremos seguir haciendo. Han sido fundamentales para ayudarnos a comprender dónde cometimos algunos errores a mitad de temporada y cómo los revertimos. Sus comentarios nos han ayudado a identificar dónde el auto era fuerte, dónde era débil y cómo se puede mejorar».