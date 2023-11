Verstappen se lleva otra pole y Alonso saldrá séptimo en Abu Dabi

Max Verstappen saldrá desde la primera línea de salida en el Gran Premio de Abu Dabi de Fórmula 1 que despide la temporada en el Gran Circo. El campeón del mundo, por duodécima vez en lo que va de temporada, fue el más rápido en la clasificación celebrada este sábado en la que Fernando Alonso acabó séptimo. Carlos Sainz saldrá desde la decimosexta posición tras caer en Q1 por primera vez en toda la temporada. Su compañero Leclerc lo hará desde la segunda posición.

La clasificación de Abu Dabi llegó después de unos entrenamientos libres propio de los últimos días de competición. En la primera sesión del viernes los pilotos jóvenes fueron los protagonistas, la segunda se tuvo que interrumpir después de un grave accidente de Carlos Sainz sin consecuencias para el piloto y a primera hora del sábado Russell y su Mercedes junto a McLaren fueron protagonistas en una sesión en la que Red Bull no compareció por las primeras posiciones.

La clasificación de Abu Dabi iba a ser la última de la temporada para un Fernando Alonso que ha vuelto a demostrar este año que los resultados y la edad pueden casar a la perfección. El asturiano huyó de Alpine rumbo a Aston Martin para volver a sentir la alegría de la competición y durante esta temporada ha disfrutado como antaño. Se ha subido al podio, ha tuteado a los mejores y ha rozado en varias ocasiones la ansiada victoria 33.

QUALIFYING CLASSIFICATION

