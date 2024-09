Fernando Alonso hace magia en Singapur con un Aston Martin inconducible

Fernando Alonso sigue haciendo magia a sus 43 años. Quedar en séptimo lugar en la clasificación del Gran Premio de Singapur con un Aston Martin que es muy difícil de conducir, es magia. El piloto español exprime al máximo su coche y se sacó de la chistera un espectacular séptimo puesto en el circuito callejero de Marina Bay, uno de los más exigentes de la temporada. Fernando Alonso fue séptimo en la clasificación de Singapur. Ver para creer.

En una sesión de clasificación dominada por Lando Norris, que saldrá en primer lugar en Singapur con Max Verstappen segundo, la noticia estuvo en Fernando Alonso. Es increíble que acabara en séptimo lugar, por delante por ejemplo de los dos Ferrari y de un Red Bull y a tan sólo 0.689 segundos del líder Norris. Hay que recordar con lo que corre Fernando Alonso, un Aston Martin que no marcha, que no tiene mejoras, que va muy mal en este tramo de temporada en la Fórmula 1.

Y pese a ello, Fernando Alonso se cuela entre los mejores y pone al Aston Martin como el séptimo mejor tiempo de esta clasificación en Singapur y en cuanto a coches le coloca sólo por detrás de los McLaren, los Mercedes, un Red Bull y un Haas. El Aston Martin no tiene ni mucho menos un coche para estar en esas posiciones, pero ese extra se lo da Fernando Alonso, que exprime al máximo el coche.

El mejor dato que representa cómo Alonso saca todo el jugo al Aston Martin, más de lo que se puede pedir, es que su compañero, Lance Stroll, saldrá 17º en Singapur. El canadiense, que está a años luz del español, no pudo ni pasar a la Q2, fue eliminado a la Q3 y demostró que si no das un extra como piloto, por el coche estás en los puestos de abajo.

Bien es verdad que quedar por delante de los dos Ferrari -que es real- fue por problemas de Charles Leclerc y Carlos Sainz, pero la realidad es que Fernando Alonso estuvo por delante. Leclerc no pudo hacer tiempo en la Q3 (le eliminaron la vuelta) y Carlos Sainz tuvo un fuerte accidente al inicio de esa Q3 que le dejó sin poder hacer tiempo. Pero había que estar ahí. Al que sí superó de forma real fue a un desastroso Checo Pérez, que volvió a sacar de quicio a Red Bull al ser incapaz de llegar a la Q3. El mexicano saldrá en 13º posición en Singapur.

Así, Fernando Alonso saldrá en séptima posición en Singapur, 18º prueba del Mundial de Fórmula 1, con el sueño de poder arañar algún punto en la carrera del domingo, algo que será muy difícil, ya que el coche no da ni mucho menos para estar en los primeros diez puestos. «Ojalá no hubiese ningún DRS (en la carrera de este domingo), en un circuito urbano donde es dificil adelantar, mejor salir cuanto más adelante mejor», analizó tras la clasificación el piloto español.

«Aquí estamos como octavo o noveno coche, no lo escondemos, podemos soñar con adelantar, si cogemos puntos a guardarlos bien y a irnos de aquí rápido el lunes», analizó Fernando Alonso, que no se esperaba «para nada» esta séptima posición: «Hemos tenido un fin de semana bastante difícil, este circuito saca todas las debilidades del coche. No estábamos cómodos, progresé en la Q1, ya estaba contento, en la Q2 al final pasé por los pelos y en la Q3 quién va a decir que los Ferrari se iban a quedar detrás».

Además, Alonso recordó que están «fuera de posición» y que mañana (por el domingo) va a ser una carrera como que no pertenezco al lugar que me corresponde».