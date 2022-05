El Gran Premio de Miami supuso una nueva decepción para Fernando Alonso en esta temporada que empieza a resultar cada vez más aciaga. Tras su correcto debut en Bahrein, el piloto español ya encadena cuatro carreras sin puntuar y la última después de un final especialmente cruel, ya que recibió dos sanciones de cinco segundos que lo sacaron del ‘Top 10’, una por provocar un choque y la otra por sacar ventaja excediendo los límites la pista.

En una de esas acciones polémicas, de paso se pudo ganar un nuevo enemigo en la Fórmula 1: «Fernando me golpeó en la curva 1 y rompió la parte trasera de mi coche. Traté de dar una vuelta más para comprobar si podía continuar, pero sufría demasiados daños y no pude mantenerme en la pista. En realidad no sé qué pasó, solo sé que me golpeó bastante fuerte por detrás”.

5 segundos de sanción a Alonso por esta acción#MiamiDAZNF1 🇺🇸 pic.twitter.com/GLdNlVL13G — DAZN España (@DAZN_ES) May 8, 2022

Así explicó Pierre Gasly la embestida de Fernando Alonso que lo sacó de la pista y que provocó que dirección de carrera anunciara la primera sanción de cinco segundos para el asturiano. El francés a su vez acabó provocando el enfado de otro piloto, en este caso Lando Norris. El incidente con Alonso provocó un pinchazo en uno de los neumáticos del Alpha Tauri, por lo que no pudo controlar el coche mientras volvía a ‘boxes’ y chocó con el McLaren del británico.

A la postre, ese fue el incidente que marcó la carrera, ya que provocó el único coche de seguridad en una carrera estadounidense donde se habían pronosticado más problemas de ese tipo. En próximas carreras, empezando por el Gran Premio de España en Montmeló, un nuevo foco de interés será comprobar si Gasly no se la tiene guardada a Fernando Alonso, quien reconoció su cuota de culpa con deportividad y pidió disculpas al galo por lo ocurrido en Miami.