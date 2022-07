Fernando Alonso: «Los aficionados de ahora no saben mucho de Fórmula 1»

Fernando Alonso no tiene pelos en la lengua. Nunca los ha tenido, de hecho, y a punto de cumplir 41 años no parece el momento propicio para empezar a practicar la autocensura. Con su sinceridad habitual, no ha dudado en atizar a los actuales aficionados de la Fórmula 1, a los que ha acusado de estar más cerca de los ‘hooligans’ futboleros que de los verdaderos apasionados por los deportes de motor. Palabra del piloto más veterano del ‘Gran Circo’.

«Los aficionados que tenemos ahora son nuevos y en cierto modo, y no quiero faltarles el respeto, no saben mucho de Fórmula 1. Son más como un tipo de aficionados al fútbol que solo siguen los resultados, quien gana hace lo mejor, y el que quede último no tiene nivel para la Fórmula 1. No entienden mucho sobre el rendimiento del coche y el paquete que se necesita, así que estás en una especie de montaña rusa de sentimientos, de percepción, de lo que la gente siente por ti», reflexiona Alonso.

En este sentido, subraya que «cuando haces un buen fin de semana pareces Dios», pero que «cuando haces un mal fin de semana eres demasiado viejo, o eres demasiado joven, o lo que sea». «Pero todos estamos pasando por estas fases. Creo que ahora los aficionados solo ven las carreras y luego se desconectan hasta el próximo domingo. Ya no existe una cultura adecuada de Fórmula 1”, lamenta en declaraciones a The Race.

El año pasado, la Fórmula 1 batió sus récords y alcanzó una audiencia televisiva acumulada de 1.550 millones de espectadores a lo largo del Mundial 2021. El fin de la tiranía de Mercedes y el éxito de Drive to Survive, la serie documental producida por Netflix, han ayudado al creciente interés que siempre ha perseguido el grupo estadounidense Liberty Media desde que compró los derechos de la competición a Bernie Ecclestone. Sin embargo, Fernando Alonso cree que se está cumpliendo el viejo dicho de que cantidad no es calidad.